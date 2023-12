Un "Rayo" d'esperança

El València tancarà el seu any competitiu a Vallecas buscant esperança. Després d'empatar contra l'FC Barcelona amb un golàs d'Hugo Guillamón que va alçar els ànims del valencianisme, però que no va posar fi a la mala dinàmica de resultats, el conjunt de Rubén Baraja vol que esta visita a la capital d'Espanya siga la que li permeta encarar el futur amb un canvi de mires. El tècnic va manifestar en la seua compareixença davant els mitjans que espera que l'aconseguit fins al moment -salvar el club d'una situació límit i tractar d'establir les bases de la seua identitat com a tècnic a Mestalla- només siga el principi d'una cosa bona per al futur. Ara té l'oportunitat de començar a dibuixar una millor trajectòria, una que l'allunye dels llocs de descens i que en el seu moment li puga fer plantejar-se un altre tipus de cotes. Amb el benentés que no comptarà amb l'ajuda del club en forma de fitxatges d'hivern, i resant perquè l'equip no s'afeblisca encara més, hui dia el que construïsquen l'entrenador i la seua jove plantilla és tot al que es pot aferrar l'afició.

L'estadi del Rayo és el lloc en el qual els del Pipo volen donar eixe canvi a la seua trajectòria de resultats, que hui dia marca solament dos punts dels últims 15 en disputa i que no sols han deixat l'equip en terra de ningú, sinó que han recordat el risc que suposa que els de baix aprofiten el mercat i canvis en les banquetes per a començar a sumar victòries. Els madrilenys atresoren els mateixos 20 punts en la taula (desé contra onzé) i marquen la diferència entre acabar l'any en la zona mitjana i, potser, més prop d'Europa o fer-ho en la zona baixa i més pròxims als llocs de descens a la Segona Divisió. 2023, l'any de Baraja El Pipo va arribar com a salvador per a arreglar «un curs passat brutal en tots els sentits». «Sens dubte he crescut com a entrenador i persona. Sabem la situació que s'ha plantejat i l'assumim amb gran responsabilitat, però també volem fer-ho amb intenció i ambició de poder millorar i créixer. Estem tractant de mantindre'ns serens en moments de dificultat. Intente portar-ho tot a l'àmbit positiu», va assenyalar el val·lisoletà tirant la vista arrere. El Pipo va fer balanç del que ha sigut per a ell el 2023, «del qual es poden fer moltes anàlisis». «La realitat és que hem viscut una situació complicada des que vaig arribar i hem posat tota la nostra energia i coneixement. Estem construint les bases per a un equip millor per a l'any que entrarà. El més destacable és la comunió que hi ha entre l'equip i l'afició, que ha sigut fonamental. L'altre dia va ser al·lucinant», va reconéixer sobre el paper que va jugar la graderia contra el Barcelona. Respecte a millorar els registres del curs passat, Baraja es va mostrar optimista. «Sempre es vol més. Crec que el que tractem de posar és eixa energia, i és el missatge que volem transmetre. Necessitem una identitat amb la qual competir, que l'aficionat se senta identificat. M'agradaria tindre 60 punts, però... per què no creure que això és el principi d'alguna cosa per al futur?», va fantasiar el tècnic valencianista.