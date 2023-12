El repte de trobar un bar normal

Em va passar per primera vegada de manera intensa -quasi com una revelació- este estiu passejant pels carrers d'un bonic municipi mallorquí i, des de llavors, no puc evitar una certa sensació de desassossec quan, per exemple, camine per alguns barris de València o altres grans ciutats. Buscàvem, llavors, un bar per a prendre'ns un café amb llet dels de tota la vida i una torrada amb tomaca o oli. I prou. Res més. Suficient. Amb això érem feliços. Un bar normal.

Després de recórrer els cèntrics carrers d'esta localitat, l'obvi es va desplegar davant nosaltres amb una contundència irrebatible: no hi havia bars normals. És a dir, podies prendre mil milions de tipus de dònuts multicolor, bagels, healthy toasts (amb l'omnipresent alvocat), english breakfast i un Frühstück alemany que et feien caure de cul. Però ni un bar normal a preus moderats, d'eixos de bon café de màquina i el seu taulell amb les seues magdalenes processades, la seua truita de creïlles, mandonguilles, sépia i llonganisses del terreny, per parlar d'elements comuns gàstrics. Si volies un bar normal, et tocava -ens va tocar- peregrinar fins als afores on, ací sí, vam torbar el nostre objecte de desig. «Si algun dia munte un bar en alguna zona turística», li vaig comentar a la meua parella, «jure que li diré Bar Normal».

En aquell moment se'm va disparar l'alarma i ara he de confessar que m'he obsessionat: quan vaig a les principals ciutats valencianes i espanyoles busque bars normals pels seus centres històrics. Amb les seues cadires i taules metàl·liques i els seus tovallons de paper que n'agafes un i te n'emportes deu. Ara, en esta època nadalenca, a més, m'emocione amb aquells que col·loquen garlandes que semblen serps damunt de les botelles antigues de rom o de la televisió. Diuen els experts que ja no estan de moda.

Com he dit, busque bars normals i interrogue, inquieta, els residents dels barris que els han perduts ja. ‘Vejam, no, ací no n'hi ha. Bé, n'hi ha un que em cobra 2,5 euros per un café amb llet i una torrada amb pernil, però ja és eixint del barri’, em confessava una amiga que s'ha comprat fa poc un pis al turístic i #valencià Russafa. La resta, va reconéixer a desgrat seu, brunch de torrada amb alvocat en cafeteries i franquícies molt modernes i boniques que no baixaven dels 7 euros.

Sumeu-vos al meu equip, lectors. Reivindiquem un bar normal, per als nostres moments normals, que per als nostres moments postissos ja tenim tot un oceà de plàstic en ple centre de la ciutat.