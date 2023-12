Torrent amplia la seua ruta d'art mural amb l'obra ‘Amor etern’

Torrent continua convertint-se en una galeria d'art a peu de carrer amb la posada en marxa de la 9a edició de LaParetPintada. Una iniciativa impulsada des del Centre d'Informació Juvenil (CIJ). L'objectiu és fomentar la pintura mural com a mitjà d'expressió artística.

Amor etern, de l'artista Davigraff, se suma des d'esta setmana a la col·lecció d'art mural de Torrent. Situada al carrer Arxipreste Navarro Nogueroles, al costat del número 4, entre l'estació de metro i l’Antic Mercat, busca ser un homenatge a l'amor antic. ‘’En els temps que vivim ara, les persones no cuidem l'amor. Les relacions són efímeres, ja no duren com abans. Per això, jo he volgut homenatjar l'amor d'abans’’, destaca l'artista.

La regidora de Joventut, María Fernández, ha visitat este dimarts l'obra, que ha finalitzat en tan sols una setmana, i ha volgut destacar la importància d'esta mena de manifestacions artístiques que posen en valor als artistes locals. Així mateix, ha mostrat el seu agraïment a l'artista i anima a continuar premiant la creativitat dels artistes urbans.