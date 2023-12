Baraja: “Hem sabut patir per a véncer”

Rubén Baraja, entrenador del València, es va mostrar “content” amb la victòria d’este dimarts a Vallecas, un estadi en el qual “no és fàcil guanyar”, i va valorar la capacitat de sofriment del seu equip per a sumar tres punts “molt importants”. El València, amb un gol de Sergi Canós en el minut seixanta, es va emportar la victòria contra el Rayo, que va acabar el tram final jugant amb un jugador més per expulsió de Thierry Rendall.

“És una jugada difícil, perquè és molt ràpida. Hi ha un rebuig i no es veu fàcilment. Hi ha decisions que en directe no es veuen, però el VAR et pot corregir i se suposa que per a això hi és. No puc dir més de l’expulsió”, va declarar Baraja en conferència de premsa.

El gol de Sergi Canós és el primer del davanter de Castelló amb la samarreta del València. “Quan hi poses un jugador ho fas perquè tinga confiança. Si és el cas, me n’alegre, perquè els que no estan participant, quan arriben estos moments, recullen el fruit del seu propi treball. El nostre treball és sostindre’ls perquè, quan no hi participen, se senten importants”, va confessar.

El tècnic del València va assegurar que al seu equip li “va faltar llegir la part final del partit”. “Era un dia en què semblava que s’ajuntaven moltes coses, però, al final, ens va eixir bé. Són tres punts importants, és la primera porteria a zero fora de casa i guanyar ací, amb la manera de pressionar que té el Rayo, té molt de valor. El Rayo colpeja molt, és molt continu, hem treballat per a la victòria i l’hem aconseguida”, va declarar.

El triomf va servir el València per a frenar la ratxa que arrossegava de cinc partits de Lliga sense guanyar. “Quan vens amb cinc partits sense sumar, és difícil. No totes les fases de la temporada són guanyar contínuament, cal gestionar eixos moments, però també cal saber quin és el camí i l’objectiu per a gaudir cada partit. Tornar a guanyar fora sempre és molt positiu, i fins ara ha faltat creure’ns-ho”, va manifestar. “Per a guanyar a Vallecas has d’anar cap avant i competir. Amb deu hem sabut patir, hem defensat les accions que ens podien complicar les coses, però al final hem aconseguit saber gestionar la segona part”, va concloure.

La felicitat de Sergi Canós

“El resultat és fruit de molta faena. Hem anat de menys a més, l’equip ha aguantat bé i al final mereixíem el gol i la victòria”, va dir Canós, que va celebrar amb efusivitat el seu primer gol amb el València. “M’he recordat de molta gent. De la meua mare, que està en el cel, o del meu avi, que em portava a entrenar. El gol ens dona tres punts, però és el primer meu amb el València i el duré al cor molt de temps”, va declarar el jove futbolista de Nules en DAZN.

“Tenia ganes de donar molt. Vaig vindre tard, no vaig fer pretemporada, vaig caure lesionat i crec que els aficionats encara no han vist el que puc donar a este equip. Puc donar molt més i tant de bo això servisca perquè hi haja una continuïtat”, va concloure.