Bielsa es manté a l’expectativa fins que Morant faça el primer pas

Els manuals de supervivència tenen un consell habitual davant de la possibilitat de trobar-se amb un os en el bosc: quedar-se quiet. En els processos congressuals del PSPV no hi ha ossos solts, però el Consell podria servir igual per a previndre els atacs (verbals) de la resta de contendents. Ser el primer a fer un pas pot tindre els mateixos efectes. Per això, ningú fa un moviment de més. Tothom contemporitza i mira als costats, a l’espera que la resta de possibles aspirants mostren les seues cartes i que llavors la partida pel lideratge puga començar a jugar-se.

Aplicant este mode d’actuació es troben dos dels possibles aspirants a la secretaria general: el líder del PSPV a la província de València, Carlos Fernández Bielsa, i el seu homòleg a la província d’Alacant, Alejandro Soler. Fonts de l’entorn de l’alcalde de Mislata criden a tindre “paciència”, mateix missatge que envien des de l’entorn del dirigent alacantí. Així mateix, fonts pròximes a Bielsa asseguren que es troben en un procés de “reflexió” fins després de Nadal, a l’expectativa que es moguen altres candidats.

En concret, la mirada es fixa en el nom que s’ha posat damunt de la taula com la triada entre Ximo Puig i Ferraz: la ministra Diana Morant. Però l’exalcaldessa de Gandia encara no ha confirmat si optarà o no a liderar la federació valenciana. Es dona per segur que ho farà, perquè els moviments vistos en les últimes setmanes, amb la presència a València i Alacant del secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, i, per tant, l’aquiescència de Pedro Sánchez, apunten a això; tanmateix, de moment, no ha mostrat la seua voluntat ni ha anunciat cap pas avant.

“És compatible”

De fet, ni tan sols el mateix Puig o dirigents pròxims com el secretari d’Organització i recentment triat síndic a les Corts, José Muñoz verbalitzen que Morant vaja a ser la futura líder de la formació. Ahir, preguntat per això, Muñoz va evitar fer valoracions sobre la ministra i sobre si és compatible exercir la secretaria general del partit ostentant este lloc de representació en el Govern d’Espanya.

“És compatible legalment”, va indicar Muñoz, que va afegir que no faria més valoració sobre la situació perquè tot s’interpretaria com un suport (o no) cap a l’exalcaldessa de Gandia. El dia d’abans, Puig va assegurar que Morant era una persona “molt valuosa” i que seria una bona candidata, però va afegir: “Igual que ho serien uns altres”.

Els rumors són constants entorn de si es podria articular entorn de la seua figura una candidatura d’unitat que evitara les primàries. És el desig que expressen fonts de l’executiva autonòmica actual i de sectors del partit amb pes a Castelló i cap ací van dirigides les converses que s’estan produint de manera soterrada. Estes també servixen per a mesurar forces i tantejar possibles suports per a fer futurs passos.

En les negociacions per a aconseguir una candidatura de “cohesió” influïx també el mantra que esta poguera quedar com un nom imposat per Ferraz. El rebuig al fet que siga l’estructura estatal qui dicte el futur de la federació és una cosa que reiteren especialment des de les direccions provincials de València i Alacant. Però no únicament. També des de l’entorn de l’anomenat ximisme, ara amb el seu líder en eixida, assenyalen que serà “la militància del PSPV la que decidisca”.

Nadal “intens”

La militància de la federació valenciana votarà sí o sí de cara al congrés extraordinari per a, com a mínim, triar els delegats que acudisquen al conclave en el qual s’ungirà al relleu de Puig. No obstant això, si hi haguera més d’una candidatura que superaren els avals necessaris per a concórrer en el procés, es requeririen primàries, que se celebrarien un parell de setmanes abans del congrés, previst per a l’últim cap de setmana de febrer o el primer de març.

El que és segur és que s’espera un “Nadal intens”, en paraules d’un dels implicats en estes rondes de contactes. De com evolucionen estes sorgiran les possibles aliances. Els ulls estan posats especialment en Soler, amb bones connexions a Ferraz, amb clara sintonia amb el que va ser l’abalisme i que podria pactar amb qualsevol dels altres dos sectors destacats: el de Bielsa o l’anomenat ximisme que podria representar Morant, bé per a encapçalar la candidatura per a situar-se al capdavant de l’organització o bé per a ocupar un lloc destacat en l’estructura.

Per la seua banda, el responsable d’Organització va defensar, ahir, que treballa “per tindre un congrés d’unitat” i va assegurar que hi ha “possibilitats que passe”. Muñoz va demanar centrar-se en la “construcció de l’alternativa” al Consell de PP i Vox. No obstant això, va indicar que les “aspiracions personals de cada u són totalment legítimes”.