El corredor mediterrani arribarà fins a Ucraïna

La presidència espanyola del Consell de la Unió Europea va assolir, ahir, un acord provisional amb el Parlament Europeu per a donar llum verda a la revisió del Reglament de la Xarxa Transeuropea de Transport (RTE-T), per a finançar la xarxa bàsica de les infraestructures europees. Un reglament nou que inclou tres notícies positives per al corredor mediterrani.

L’eix ferroviari litoral arribarà fins a Ucraïna, tal com van proposar les eurodiputades socialistes Inmaculada Rodríguez-Piñero i Isabel García Muñoz, en una esmena a la nova proposta de reglament de les RTE-T que pretenia que finalitzara a Zagreb (Croàcia). Les negociacions de les eurodiputades socialistes en el si de l’Europarlament també han permés introduir com a xarxa bàsica de les RTE-T les connexions del corredor mediterrani amb el port de Castelló i la connexió del Tram Alacant-San Isidro amb l’aeroport de l’Altet d’Elx. Bones notícies per al corredor mediterrani, segons va manifestar el Ministeri de Transports: “El reglament revisat recull que el corredor mediterrani recupere la seua longitud màxima, arribant fins a la frontera amb Ucraïna, una posició que el Ministeri de Transports ha estat defensant durant les negociacions. Així, el mediterrani serà l’únic corredor que recorre Europa d’oest a est per complet”. En el mateix sentit es va manifestar el comissionat del Govern per a l’eix ferroviari litoral, Josep Vicent Boira. “El corredor mediterrani serà l’únic corredor de les RTE-T (TEN-T en anglés) que recórrega Europa d’oest a est per complet”. Un disseny del corredor que “obri grans possibilitats per al transport multimodal i especialment ferroviari. Estem d’enhorabona!”, va defensar Boira. El reglament nou també fixa terminis clars per a la finalització de les RTE-T. “La xarxa bàsica haurà d’estar acabada en 2030, la xarxa bàsica ampliada, en 2040, i la xarxa global, en 2050. Per a la definició d’estes capes s’han seguit criteris estrictes i homogenis per als 27 estats membres de la UE”, segons va informar el Ministeri de Transports en un comunicat. El reglament nou també reforça la interoperabilitat ferroviària (electrificació i el sistema de seguretat Ertms), crea l’espai marítim europeu, desplega els ecoincentius i promou la connectivitat ferroviària dels aeroports, entre altres millores proposades.