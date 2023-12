Els veïns demanen que se’ls tinga en compte en les decisions sobre mobilitat

La Federació d’Associacions Veïnals (FAAVV) de València s’ha reunit amb el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de València, Jesús Carbonell, i el gerent de l’EMT, Manuel Martínez, i ha reclamat informació i transparència davant dels canvis que està duent a terme i els que pretenga executar el nou equip de govern sobre la gestió de la mobilitat a la ciutat. Així mateix, la presidenta de la Federació, María José Broseta, ha recalcat la importància i necessitat de plantejar qualsevol canvi que es pretenga dur a terme en esta qüestió a través de procediments que permeten la participació de la ciutadania.

Absència d’informació

Des de la federació veïnal de València s’ha posat el focus en l’absència d’informació i comunicació amb la ciutadania per part de l’Ajuntament de València respecte a les polítiques municipals de mobilitat. “Estem veient notícies diàriament sobre canvis, reversions, projectes… Que tenen a veure amb el trànsit, el transport públic i la mobilitat en general, mentre s’al·ludix a informes i valoracions que no coneixem”, ha assenyalat María José Broseta, que planteja la necessitat de disposar dels informes als quals es fa referència, així com de les dades que es van recollint per part dels servicis tècnics municipals.

Molta confusió

“S’està creant molta confusió i incertesa al voltant d’esta qüestió i és necessari que l’equip de govern municipal siga transparent i clarificador en eixe sentit, per a conéixer què s’està fent i què es pretén fer, amb quins objectius i amb quines conseqüències, perquè puguem valorar i participar en les solucions que siguen més favorables per al conjunt de la ciutadania”, ha assenyalat la presidenta de la Federació.

Així mateix, els representants veïnals han traslladat també la necessitat d’obrir a la participació veïnal les decisions sobre mobilitat que es plantegen des de l’Ajuntament. “És imprescindible permetre i valorar les opinions i propostes dels veïns i veïnes, i, en eixe sentit, des de la federació veïnal, continuarem treballant, a través de les nostres comissions de treball, amb totes les associacions veïnals per a fer arribar les nostres propostes i reivindicacions”, ha conclòs Broseta.