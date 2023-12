La falta d’immobles amenaça amb “assentaments informals”

La Càtedra Observatori de l’Habitatge, impulsada per la Universitat Politècnica de València i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de l’Edificació, ha fet públic el seu informe sobre el tercer trimestre de l’any. Este projecte, dirigit pel veí del Port de Sagunt Fernando Cos-Gayón López, té un apartat dedicat a Sagunt, en el qual es recull que el preu respecte al trimestre anterior es va incrementar un 11 %, encara que es va contraure un 8 % en comparació amb l’estiu de 2022. Estes fluctuacions s’atribuïxen a l’eixida a la venda d’una nova promoció de pisos turístics amb preus elevats.

No obstant això, segons es matisa en l’informe, la tendència a la capital del Camp de Morvedre és alcista, especialment entre els immobles plurifamiliars d’obra nova, que compten amb sis promocions, l’última al barri de Sant Josep-Els Metalls. Segons estos testimonis, el preu mitjà se situa en l’entorn dels 2.179 euros per metre quadrat, el tercer més alt en les àrees estudiades per este observatori, que s’estenen per tota l’àrea metropolitana de València, des de la capital provincial fins a les comarques de l’Horta, el Camp de Túria i el Camp de Morvedre. Pel que respecta als habitatges unifamiliars, el valor durant el tercer trimestre d’enguany es va quedar en els 1.977 euros per metre quadrat.

Alarma

Entre les conclusions d’este treball amb una visió més àmplia, que abasta tota la província, Cos-Gayón signa un editorial en el qual destaca que “només la col·laboració publicoprivada pot trobar solucions d’habitatge als sectors més vulnerables i la Càtedra es planteja continuar aprofundint en els estudis a fi de proporcionar una informació veraç i cada vegada més útil”. Estes paraules responen a la necessitat de “tornar a fer sonar l’alarma més crítica”, ja que “ens encaminem a veure créixer assentaments informals en les nostres grans ciutats. Per favor, administracions, actuen o els danys seran considerables socioeconòmicament”.

Relaxació de les normes mediambientals

Enfront d’eixe dèficit generalitzat d’habitatges, que té un dels seus epicentres a Sagunt, este informe assenyala l’“atrevida decisió” adoptada per les autoritats alemanyes, que “han reaccionat a eixa falta d’immobles residencials amb diverses accions, entre les quals la més cridanera és la relaxació de les normes mediambientals d’edificació, perquè l’objectiu és aconseguir més habitatges assequibles per als ciutadans. És una via necessària si es pretén aconseguir realment un augment significatiu del parc d’habitatges”.