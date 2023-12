L’Audiència amplia a 2019 l’anàlisi dels correus de l’equip d’Oltra en Igualtat

La Secció Quarta de l’Audiència de València ha allargat de facto la instrucció del Jutjat d’Instrucció 15 sobre el tractament de la Conselleria d’Igualtat al cas de la menor tutelada per la Generalitat que va patir abusos sexuals en 2017 per l’educador Luis E. Ramírez Icardi, exmarit de Mónica Oltra, llavors consellera d’Igualtat i responsable última dels centres de menors.

Els magistrats Pedro Castellano, Isabel Sifres i Cristina Badenes (ponent) accepten el recurs presentat per l’associació Gobierna-te, de l’ultra Cristina Seguí, i que representa l’advocat de Francisco Camps, per a incorporar a la causa els correus electrònics intercanviats per l’equip o gabinet de la consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives entre octubre i desembre de 2019. En estos mesos es va produir el primer judici (el 7 de novembre de 2019) a l’educador condemnat a cinc anys de presó pels abusos sexuals, en una sentència (dictada el 28 de novembre de 2019) ja ferma segons decisió del Tribunal Suprem.

Encara que el 27 de novembre de 2019, un dia abans de la primera sentència, es va enviar des de la Direcció Territorial d’Igualtat a la Fiscalia de València un escrit, amb data d’entrada del 2 de desembre de 2019, en el qual s’adjuntava l’informe de l’Institut Espill sobre la menor que va patir els abusos, que no considerava creïble el seu relat dels fets. Precisament, la presentació d’este informe de manera extemporània és el que va provocar que es repetira el judici contra l’educador en 2021, que va acabar igualment en una condemna. Ratificada pel TSJCV i el Tribunal Suprem.

Unes dates que la Secció Quarta també considera que s’han d’indagar, segons la interlocutòria de la Secció Quarta de l’Audiència de València. “Les diligències acordades hauran d’abastar el període temporal d’octubre a desembre de 2019, per tractar-se este del període durant el qual es produïx tant el desarxivament i l’enviament de l’expedient informatiu que des de l’any 2017 estava arxivat, com el dictamen posterior de la sentència condemnatòria del senyor Ramírez Icardi, esdeveniments estos que ja es van estimar per esta sala com de rellevància en els esdeveniments”. Una decisió ferma, contra la qual no es pot interposar cap recurs, que allargarà la instrucció que algunes defenses consideraven ja esgotada, ja que obligarà el jutge a obrir una peça separada secreta per a investigar la nova tanda de correus.