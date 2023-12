Les companyies valencianes dupliquen la despesa en innovació d’Espanya després de la pandèmia

Cada vegada més, parlar d’innovació en l’ecosistema empresarial de la Comunitat Valenciana és fer-ho d’un pilar de millora en clar augment. I el transcurs de la pandèmia de la covid-19, més que reduir eixa tendència, el que ha fet és potenciar-la a un ritme molt superior al de la mitjana nacional. És el que demostren les últimes dades que ha donat conéixer l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que assenyalen que la despesa en activitats innovadores durant tot l’any 2022 va ascendir fins als 1.815 milions, un màxim autonòmic en l’últim lustre només superat pels 1.900 de País Basc —a la qual s’acosta després dels anys marcats pel coronavirus— a més de Madrid i Barcelona, amb 6.289 i 5.452 milions, respectivament.

L’avanç en uns pocs anys ha sigut considerable en un moment en el qual florixen iniciatives com la Marina d’Empreses a València, impulsada, en este cas, pel propietari de Mercadona, Juan Roig. No en va, la millora valenciana anotada suposa un increment de quasi el 20 % respecte a la dada de 2019 (quan es va gastar en innovació 1.514 milions d’euros) i més d’un 44 % més elevada que la xifra de 2020, any d’explosió de la pandèmia —i, conseqüentment, de colps per als negocis i de reducció de la inversió, també en esta part més avantguardista— i últim exercici del qual havia oferit dades l’INE.

En eixos mateixos contextos, l’any passat, a Espanya, es van aconseguir superar els 20.836 milions d’euros d’aposta, un balanç també de màxims. No obstant això, el seu avanç respecte a exercicis previs ha sigut inferior. En relació a 2019, la pujada innovadora únicament va ser del 7,46 %, mentre que, respecte a 2020 i els seus 17.000 milions, l’alça va ser del 22,5 %. És a dir, que, en tots dos casos, la Comunitat va duplicar el ritme d’avanç de la mitjana del país en este indicador.

Més empreses innovadores

Gràcies a este impuls innovador, la realitat és que, per primera vegada, una de cada quatre firmes valencianes amb 10 assalariats o més —en concret, un 25,7 %— ja es pot considerar “innovadora”, la qual cosa suposa un avanç de dos punts i mig respecte al percentatge que es detectava en 2020. La bona situació de les companyies de la Comunitat en esta matèria només és superada pels balanços de País Basc (29,8 % del total dels seus mercantils), Catalunya (29,3 %) i Navarra (26,1 %), mentre que la mitjana nacional es queda a una dècima d’arribar al 24%. A més, respecte a la dada de 2020, l’autonomia ha aconseguit superar percentualment Madrid, que ara es queda en el 24,6 % de firmes innovadores.

Quant al nombre d’empreses que estan executant una inversió en un dels pilars innovadors, l’R+D, d’una manera continuada, la Comunitat Valenciana ha sumat un total de 14 firmes més en relació amb la dada de 2019, arribant, amb això, a les 807 firmes. Això representa més d’una desena part de les 7.610 que fan esta inversió en recerca i desenvolupament habitualment a Espanya, un balanç en el qual Catalunya (1.836 companyies) lidera els registres nacionals.

Amb tot això, el secretari autonòmic d’Innovació, Jerónimo Mora, ha destacat, este dimecres, que estes dades demostren “la força, la intensitat i el dinamisme amb la qual s’ha recuperat la innovació empresarial en el nostre territori. De fet, en l’àmbit estrictament peninsular, només Castella-la Manxa està per davant de nosaltres per tot just unes dècimes”.