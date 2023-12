El preu de l’habitatge es dispara en les grans ciutats de l’Horta

El lloguer i la compra d’habitatge continua encarint-se en les grans ciutats de l’Horta i el preu es dispara en l’últim any fins a fregar, en alguns casos, el seu màxim històric. Així ho reflectixen les dades publicades pel portal immobiliari Idealista, que mostren com els principals municipis de la comarca no s’han deslliurat d’un fenomen que està afectant la pràctica totalitat de tot el país.

Ni tan sols l’aprovació de la Llei d’habitatge fa uns mesos ha aconseguit contindre esta escalada descontrolada provocada, entre altres coses, per la inflació i la falta d’oferta immobiliària, a la qual cosa cal sumar un augment en la demanda derivat pels moviments migratoris de persones que cada vegada més opten per assentar-se en l’àrea metropolitana de la ciutat fugint dels problemes derivats de viure en la capital.

Així, encara que este fenomen es repetix en moltes localitats de la comarca, l’encariment de l’habitatge es fa més latent en les dues capitals de la ciutat, on els preus han ascendit en els últims dotze mesos un 8,6 % en el cas de Paterna i un 5,5 % a Torrent. Això si tenim en compte la venda, ja que si posem el focus en el lloguer, les dades d’Idealista situen l’encariment en un 12,4 % en el cas de la capital de l’Horta Nord i en un 22,5 % en la de l’Horta Sud.

No obstant això, cal destacar que, tal com assenyala l’informe d’este especialista immobiliari, el preu no ha pujat de la mateixa manera en tots els barris, i fins i tot en algunes zones resulta ara més barat viure que fa un any, això sí, sempre que es tinga la sort de trobar-hi un habitatge disponible.

Paterna, la zona més cara

Si u està interessat a comprar a Paterna, el primer que ha de tindre clar és que, en estos moments, pagarà uns 1.608 euros de mitjana pel metre quadrat. Això és un 8,6 % més que fa un any, si bé encara està lluny dels 1.742 euros que va arribar a valdre en el seu màxim històric, el maig de 2010.

Ara, este import és una mitjana. És a dir, en algunes zones, el preu del metre és més barat, com en el centre de la ciutat (1.151 €/m², un 4 % menys que fa dotze mesos). En l’altra cara de la moneda hi ha la Canyada, Cases Verdes i Valterna, tres barris en els quals el preu del sòl ha registrat al novembre el seu màxim històric en arribar als 2.060, 1.975 i 1.898 euros el metre quadrat respectivament.

Més barats estan els preus a Torrent, on el preu mitjà se situava al tancament del passat mes en els 1.242 €/m², un 5,5 % més que fa un any, encara que molt lluny dels 2.211 euros que es van arribar a pagar el setembre de 2008. Per zones, Poble Nou i l’Ermita són les més assequibles, en costar 982 i 912 euros respectivament el metre, mentre que la zona més cara és Parc Central-Hort de Trénor, ja que ací els interessats hauran de pagar pel metre quadrat de sòl 1.862 euros.

Màxim històric en el lloguer

L’encariment també es pot notar en els preus de l’habitatge de lloguer. De fet, és en esta modalitat on s’han registrat les majors pujades si tirem la vista arrere dotze mesos. Per exemple, llogar a Paterna resulta hui un 12,4 % més car que en este mateix mes de 2022, mentre que a Torrent la xifra es dispara fins al 22,5 %.

A la ciutat dirigida pel socialista Juan Antonio Sagredo, els inquilins paguen una mitjana de 9 euros pel metre quadrat, la qual cosa fa que este siga el preu més car de la història de la ciutat i 1 euro el metre quadrat més que en 2022. El mateix import que pagaven fa un mes els arrendataris del municipi dirigit per Amparo Folgado, encara que en els últims 30 dies ha descendit lleument, encara seguix molt lluny del que es pagava fa un any.

Així, Idealista calcula que, al novembre, l’import mitjà del metre quadrat de lloguer a Torrent se situava en els 8,9 euros, una xifra que suposa un increment de més de 20 punts percentuals en els últims dotze mesos, quan costava 7,3 euros.