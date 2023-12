Retencions quilomètriques en l’A-7 després de l’accident d’un camió a l’Alcúdia

Un nou accident en l’autovia A-7 ha generat retencions i ha complicat el trànsit a València este migdia, cap a les 16 hores. L’accident ha obligat a tancar dos carrils, el central i el dret, segons indica la Direcció General de Trànsit. Concretament, l’incident s’ha registrat en el quilòmetre 373,5 de l’A-7 en direcció Alacant. Als cotxes que van des de València cap a Alacant els han desviats per carreteres externes, com la de l’Alcúdia. El nucli urbà patix importants retencions per l’afluència de vehicles.