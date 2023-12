Sánchez vol portar al Congrés esta legislatura el reconeixement unilateral de l’Estat palestí

Pedro Sánchez aposta cada vegada amb més intensitat per reconéixer l’Estat palestí. Un objectiu que sembla disposat a materialitzar fins i tot sense consens a Europa. Aprofitant la seua intervenció al Congrés, este matí, per a fer balanç de la presidència de torn de la UE, el president del Govern ha advocat perquè “en algun moment de la legislatura haurem d’abordar el reconeixement de l’Estat palestí per part de les Corts Generals”. Un canvi substancial respecte a la seua posició fins al moment, centrada a forçar el reconeixement dels dos estats d’Israel i Palestina de manera consensuada per la UE.

Ja durant el seu viatge a Israel, Palestina i Egipte, el mes de novembre passat, el cap de l’executiu no va descartar el reconeixement unilateral si la UE no feia el pas. “Valdria la pena que molts membres de la UE ho férem junts, però, si això no ocorre, Espanya, per descomptat, prendrà les seues pròpies decisions”, va assegurar llavors. Ara, i coincidint amb la finalitat del semestre europeu, el cap de l’executiu trasllada al Congrés el debat per a fer el pas.

Sánchez seguiria així els passos de Suècia, que, en 2014, va adoptar el reconeixement unilateral com a mostra de suport a la solució de dos estats per al conflicte palestí-israelià. Hi ha 10 països de la UE i 139 en total que han fet el mateix.

L’acord de govern entre el PSOE i Sumar inclou entre les seues mesures que “Espanya treballarà activament per afavorir les vies diplomàtiques que permeten avançar cap a la pau a Orient Mitjà i entre Israel i Palestina, en el marc de les resolucions de les Nacions Unides i garantint el respecte al dret internacional. Apostarem pel reconeixement de l’Estat palestí conformement a la Resolució del Congrés dels Diputats de 18 de novembre de 2014”. Una proposició no de llei aprovada per PSOE i PP que ara es convertiria en una iniciativa de llei o fins i tot un projecte llei impulsat des del Consell de Ministres.

Oposició dins de la UE

El reconeixement de l’estat palestí té, dins de la UE, l’oposició de diversos països. Especialment Alemanya, que considera “raó d’estat” l’existència i la seguretat de l’estat d’Israel i és el principal aliat de l’estat hebreu a Europa. Per al Govern, el reconeixement dels dos estats prefigura una eixida al conflicte entre Israel i Palestina.

Des de la tribuna del Congrés, Sánchez ha reclamat a Europa “parlar amb claredat” per a condemnar els “repugnants assassinats terroristes de Hamàs” i exigir “l’alliberament immediat d’ostatges”, però “amb la mateixa convicció exigir que es detinga la mort de civils a Gaza”.

Israel va cridar a consultes, a Jerusalem, la seua ambaixadora a Madrid, Rodica Radien-Gordon, després que Sánchez mostrara els seus dubtes, fa tres setmanes, “que Israel estiga complint el dret internacional humanitari”. Al mateix temps, Israel va convocar, per segona vegada, l’ambaixadora espanyola al país, Ana Salomón Pérez, per a una nova “reprimenda” pel que va titlar com a declaracions “indignants” del president del Govern d’Espanya. Un nou xoc diplomàtic després de la primera convocatòria de l’ambaixadora espanyola després que Sánchez titlara d’“insuportable” la mort de civils a Gaza durant la seua visita a Israel, Palestina i Egipte.