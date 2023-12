EnerHi promou un parc solar de 126 milions i 500.000 plaques a Alcublas

La companyia EnerHi promou un parc fotovoltaic al nord de València i el sud de Castelló amb una inversió de 126 milions d'euros. La planta està distribuïda en dues zones, una a Alcublas i una altra al municipi castellonenc d'Altura. És un dels projectes fotovoltaics més grans de la Comunitat Valenciana, ja que disposarà de mig milió de panells solars i ocuparà una extensió equivalent a nou-cents camps de futbol. El projecte està pendent de superar el tràmit mediambiental. Ecologistes en Acció ha presentat al·legacions contra la iniciativa per la suposada ocupació de sòl agrari i forestal protegit.

EnerHi (marca comercial d'Energy Harbour Investments, amb seu a Sevilla) ha sol·licitat l'autorització administrativa prèvia i la declaració d'impacte ambiental davant el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per tractar-se d'una megaplanta de més de 50 megavats (MW) de potència. La planta solar d'Enerhi, que es diu Valentia Edetanotum FV3, té una potència de 200 MW i estarà composta per 500.052 mòduls fotovoltaics.

457 hectàrees

La megaplanta ocuparà una superfície de 457 hectàrees, que equival a més dels 900 camps de futbol esmentats. En concret, ocuparà unes quatre-centes hectàrees al terme municipal d'Alcublas, i la resta, a Altura. Els dos parcs que componen la megaplanta estaran connectats per una línia subterrània de mitjana tensió de 30 kV que transcorre pels termes municipals d'Altura i Jérica i Alcublas. L'evacuació final de l'energia generada serà a la subestació de Red Eléctrica de España (Redeia) a l'Eliana.

Per a posar en context la grandària del projecte, tindrà una potència equivalent a la de la meitat dels parcs fotovoltaics que ara mateix estan connectats a la Comunitat Valenciana (416 MW). La Comunitat Valenciana està molt retardada en el desenvolupament de l'energia verda per l'oposició en les dues últimes legislatures de Compromís, que va aconseguir bloquejar uns quatre-cents projectes. Les fonts d'energia renovable representen el 28,4 % del total de l'energia que es genera a la Comunitat Valenciana, lluny del percentatge que hi ha en el conjunt d'Espanya (42 %). La demora en la instal·lació de projectes d'energia renovable situa la Comunitat Valenciana en desavantatge respecte a altres autonomies de cara a l'objectiu final de complir amb els reptes que marca la Unió Europea.

La Generalitat Valenciana, que presidix Carlos Mazón, està treballant per a agilitar els tràmits i accelerar el desplegament d'energies renovables. El Consell posarà en marxa una plataforma digital per a la presentació electrònica de documents i facilitar el seguiment de la tramitació, i simplificarà el marc legal.

Statkraft

En qualsevol cas, hi ha altres grans projectes que estan més avançats que el d'EnerHi. És el cas de la planta fotovoltaica Arada Solar que promou Statkraft a Castelló, i que, amb una potència de 155 megavats, estarà a les localitats de Xilxes, la Vall d'Uixó i Moncofa. Statkraft (que és propietat de l'Estat de Noruega i que té la seua seu d'Espanya i Portugal a València) espera iniciar la construcció d'Arada Solar a la fi del 2024. La planta produirà i subministrarà hidrogen verd a empreses del sector ceràmic de Castelló, i contribuirà a descarbonitzar esta indústria, abaixar els seus costos i impulsar la seua competitivitat.

El projecte Arada Solar se suma als dos que està preparant la companyia a Turís i Alborache, amb una potència de 77 MW cadascun. Els dos projectes (que es diuen Los Predios i Los Hierros) ja compten amb la declaració d'impacte ambiental (DIA) favorable.