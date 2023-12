Netflix esborra un mural d'Escif a València

"La vida és una altra cosa" era un recordatori enorme que podien llegir els que caminaven o anaven amb cotxe per la gran via Ferran el Catòlic de València.

Un enorme mural, de tons clars i de 20x30 m, llançava este missatge, dins d'un mòbil, per a fer reflexionar sobre el ritme frenètic de vida que hi ha a les ciutats i l'impacte de la tecnologia en el dia a dia. Darrere estava la signatura d'Escif, el reconegut artista urbà.

Estes frases s'escriuen en passat perquè este reconegut mural ja no està. Fa uns dies, el dibuix va desaparéixer i va començar a esbossar-se un anunci de Netflix. És un altre mural, sobre la nova pel·lícula Rebel Moon, del director Zack Snyder, i que aspira a ser la nova Star Wars.

Cinc anys conscienciant

El desaparegut mural d'Escif sempre feia alçar el cap al transeünt al seu pas, per moltes vegades que s'haguera vist o encara que la pintura ja estiguera desgastada. De grans dimensions, estava dibuixat en un dels murs de Barreira A+D, i es va fer el novembre de 2018, fa just un lustre.

Així mateix, cal recordar que formava part de la campanya "Neopolitan" de Greenpeace. "La vida és una altra cosa" era una manera de “replantejar-nos la nostra forma de vida i l'impacte que generem en el nostre entorn”. Es va fer amb motiu del Dia Mundial de les Ciutats 2018.

El dibuix també era motiu d'orgull per a l'escola de disseny, que en el seu moment destacava que el mural s'havia convertit "en tot un referent de l'street art a la ciutat que es fotografia diàriament i que forma part de les rutes del grafiti que congreguen turistes i curiosos a peu o amb bici".

Escif és considerat el "Banksy valencià" per la seua aposta, sempre, per murals compromesos amb diferents causes, reivindicatius i crítics amb les societats actuals. A València té altres murals darrere de l'IVAM o al costat del passatge Doctor Serra, al centre.