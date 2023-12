El PSPV commemorarà el centenari de Vicent Andrés Estellés amb iniciatives al Senat, els municipis i les Corts

El PSPV-PSOE ha anunciat hui que commemorarà el centenari de Vicent Andrés Estellés amb iniciatives al Senat, als ajuntaments de la Comunitat Valenciana i a les Corts Valencianes, i ha recordat que "estem parlant d'un poeta que és de tota la societat i no podem deixar passar l'oportunitat". Així s'ha manifestat este dijous el secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, després de mantindre una reunió amb la família de Vicent Andrés Estellés, el president d'Escola Valenciana, Ángel Martí, i Ana Gascón, membre de la junta directiva d'Acció Cultural del País Valencià.

Un poeta universal

En este sentit, el dirigent socialista ha anunciat que presentarà al Senat una iniciativa perquè el Govern declare 2024 com a Any Vicent Andrés Estellés, i ha defensat que "és una cosa positiva per a la nostra cultura i la nostra llengua". A més, Ximo Puig ha assenyalat que "marginar la figura de Vicent Andrés Estellés com pretén el Consell és un insult a la intel·ligència: És un poeta universal allunyat de polèmiques identitàries".

Així mateix, Puig ha defensat que "la societat valenciana no vol deixar passar la celebració del centenari d'un poeta universal", i ha apuntat que "des del PSPV-PSOE, les entitats culturals i la societat civil continuarem impulsant accions per a posar en valor la seua figura: farem un homenatge perquè les generacions més joves el coneguen i se'l conega més enllà del nostre territori".