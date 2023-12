Ramón Casans va omplir amb el seu llibre a Sagunt

L'artista saguntí Ramón Casans va omplir l'església del Salvador de Sagunt en la presentació del seu segon llibre, Tatuajes, en què no van faltar familiars i amics. En un ambient íntim, es va desenvolupar l'esdeveniment, amb la música de Juan José i Francisco Ferrer (Poncho), que van interpretar temes de Machín i Nino Bravo. També va ser nit de poesies, un compendi de versos i odes que l'autor dedica en la seua obra a la seua dona i que van ser recitats per diversos col·laboradors com Ángel Murillo, Marián Romero, l'actriu Paqui Rondán i el polifacètic Toni Llorens, que va tancar amb Cantar a Sagunt un acte emotiu que va conduir el periodista Juan Serrano.