La Sindicatura de Comptes detecta "incompliments significatius" en la normativa de contractació de la Generalitat

La Sindicatura de Comptes ha realitzat l'auditoria de compliment de legalitat en la contractació de l'Administració de la Generalitat de l'exercici 2022. L'Informe expressa una opinió amb excepcions, en les quals es detallen els incompliments significatius de la normativa aplicable. En l'auditoria s'ha posat un especial èmfasi en la fase d'execució dels contractes, i inclou la fiscalització dels expedients de rescabalament per enriquiment injust sobre una mostra de dues conselleries: la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, havent de destacar-se que la fiscalització d'estos expedients en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'ha realitzat en l'Informe d'auditoria del control intern i de sistemes d'informació de la gestió de compres sanitàries.

En la majoria dels expedients revisats, les condicions especials d'execució, els criteris d'adjudicació i les millores presenten incidències importants. La major part de les conselleries no disposaven d'un procediment formal per a donar adequat compliment a l'article 64 de l'LCSP, pel que fa a adoptar les mesures adequades per a detectar i solucionar els possibles conflictes d'interessos de tot el personal que participa en el procés de licitació. En general, els mitjans personals de les conselleries són insuficients, o no tenen la formació necessària, per a dur a terme una gestió de l'activitat contractual amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, i de compliment de la normativa de contractació pública.

Entre els incompliments o les limitacions posats de manifest en la mostra de contractes no menors, podem destacar-ne els següents: la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte no es determinen amb precisió; l'objecte del contracte no està adequadament determinat; els contractes no contenen un preu cert; no es justifica adequadament l'elecció dels criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el contracte; no es complixen els requisits per a la tramitació d'urgència; no es complixen els requisits legals per a la tramitació d'emergència; la resolució d'adjudicació no conté la informació necessària que permeta als interessats en el procediment d'adjudicació interposar recurs prou fundat contra la decisió d'adjudicació, i el perfil de contractant no conté tota la informació requerida.

El document continua amb referències als contractes menors, sobre els quals assenyala que, en la majoria dels expedients revisats, els informes de necessitat es realitzen amb posterioritat a la sol·licitud d'ofertes i sense calcular el valor estimat del contracte en els termes establits en l'article 101 de l'LCSP. Esta deficiència és important perquè el valor estimat determina els procediments de contractació. Com en exercicis anteriors, continuen observant-se determinades deficiències en les obligacions de comunicació al Registre oficial de contractes de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes.

Sobre els expedients de rescabalament per enriquiment injust, durant l'exercici 2022 s'han tramitat 611 expedients de rescabalament per enriquiment injust per un total de 1.357,7 milions d'euros. D'este import, un 82,8 % correspon a la Conselleria de Sanitat; un 11,8 %, a la Conselleria d'Igualtat, i un 3,4 %, a la Conselleria d'Hisenda. Les despeses incloses en estos expedients de rescabalament corresponen a adquisicions de compromisos de despesa o obligacions per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en el pressupost i que s'han executat prescindint del procediment legalment establit.