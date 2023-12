El València CF, el Llevant UE i el Vila-real reaccionen contra la Superlliga

La notícia més important per a l'univers futbol és la que s'ha conegut este dijous després de la decisió del TJUE (Tribunal de Justícia de la Unió Europea) sobre el projecte de la Superlliga europea. La sentència argumenta que UEFA i FIFA han abusat d'una “posició de poder” contra el projecte capitanejat per Florentino Pérez (Reial Madrid) i Joan Laporta (FC Barcelona) com a únics clubs adherits a eixa nova competició.

"Les normes de la FIFA i de la UEFA, que supediten a la seua autorització prèvia qualsevol projecte de nova competició de futbol de clubs, com la Superlliga, i que prohibixen als clubs i als jugadors participar-hi, sota pena de sancions, són il·legals", assegura la sentència del TJUE. La resposta de les lligues, els aficionats, els clubs i, fins i tot, els governs no s'ha fet esperar. A Espanya, la patronal ja ha emés un comunicat oficial per a pronunciar-se sobre el tema. A més, diversos clubs de LaLiga EA Sports i de LaLiga Hypermotion han fet el mateix, entre els quals estan el València CF, el Vila-real CF i el Llevant UE. Tots han compartit una imatge i un missatge en les seues xarxes socials amb el lema "Guanya-t'ho al camp" i l'etiqueta “EarnItOnThePitch”. Així mateix, els clubs de Primera Divisió que no són Barcelona ni Madrid saltaran al terreny de joc este dijous amb una samarreta que portarà eixe eslògan contra la Superlliga. “La sentència del TJUE no avala la Superlliga europea. Les conclusions del TJUE asseguren que "una competició com la del projecte de la Superlliga no ha de ser necessàriament autoritzada", va expressar el Vila-real en una acció a la qual, a més, dels clubs valencians, també s'hi van adherir Mallorca, Osasuna, Cartagena, Betis, Valladolid, Rayo Vallecano, Sporting, Cadis o Tenerife. #EarnItOnThePitch https://t.co/cllicIiAho — Valencia CF (@valenciacf) 21 de diciembre de 2023 La sentencia del TJUE no avala la Superliga Europea



