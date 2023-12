Adeu a una tardor de rècords càlids

Una de les tardors més seques de les últimes dècades donarà pas, este divendres, a un hivern inicialment amb temperatures menys càlides que les de l’any passat per estes dates. L’Agència Estatal de Meteorologia feia públic, fa uns dies, un informe amb les variacions experimentades pels tipus de clima en el període comprés entre 1951 i 2020. Els resultats posen en evidència una progressiva expansió dels climes àrids i un retrocés dels temperats i freds.

Una cosa que sintetitza els efectes del calfament global observat en les últimes dècades en tot el territori espanyol. L’últim dia amb pluja significativa a la ciutat de València i en quasi tota la Comunitat Valenciana des de setembre va ser el 23 d’octubre, entre les 21 i les 22 hores de la nit.

A penes dos litres per metre

Posteriorment, el 7 de desembre a penes van caure quatre gotes, com certifiquen els 1,9 l/m² també en la mateixa franja horària. Una situació quasi calcada a la de Castelló de la Plana, on l’últim trimestre ha sigut un dels més secs. Des de l’u d’octubre, només s’han registrat 9 l/m², quasi la meitat que la tardor amb menys pluges, la de 1981 (17,6 l/m²). Des d’Aemet s’incidix en el fet que, en un clima no alterat, amb la sèrie de dades que comença en 1950, en 2023 haurien d’haver-se donat cinc rècords de dies càlids i cinc de freds.

Tot apunta al fet que 2023 acabarà com el segon més càlid a Espanya, una dècima per darrere de 2022, amb 42 rècords de dies amb altes temperatures i cap de dia fred. Més de set vegades, el valor teòric esperat per cap dia gèlid. La labor pedagògica de l’Agència Estatal de Meteorologia no és fútil, en el seu intent per combatre el discurs negacionista del canvi climàtic.

L’Aemet assenyalava, fa uns dies, les previsions de cara als mesos de l’hivern astronòmic. “El més probable és que el trimestre compost per gener, febrer i març de 2024 siga més càlid que de costum en tot el país. La probabilitat és més gran a Andalusia i en tots dos arxipèlags”, assenyalen els experts.

“Quant a les precipitacions, és igual de probable que siga un hivern més que de costum que que siga més plujós, excepte en el nord-oest de la Península”, per la qual cosa caldrà esperar per a conéixer com es desenvoluparan els fets. Així, tot fa pensar que se seguirà amb la mateixa tònica de termòmetres inusuals per a l’estació, segons l’Aemet.