El Consell del Port de València aprova per unanimitat la licitació de la nova terminal

Valenciaport aprova per unanimitat el pla d’expansió del recinte del Grau. El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) ha aprovat hui, en una sessió extraordinària, el plec que preveu les condicions juridicoeconòmiques per a la licitació de la nova terminal, que explotarà la naviliera MSC, situada en l’ampliació nord del port de València. Esta reunió s’ha celebrat després de rebre “llum verda” (autoritzar la contractació) —dimarts d’esta mateixa setmana— per part del Govern d’Espanya perquè l’APV poguera aprovar el plec que permetrà iniciar l’expedient que conduirà a la construcció de la nova terminal de contenidors.

“Ens hem posat a la feina, no hi ha un minut que perdre”, ha subratllat Mar Chao, presidenta de l’APV després de finalitzar la reunió que ha sigut telemàtica i que s’ha celebrat a les 8.30 hores de hui. Anunci de la licitació L’anunci de licitació es publicarà prompte en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en la Plataforma de contractació del sector públic d’Espanya. El termini de presentació d’ofertes per a totes les empreses constructores que hi estiguen interessades finalitza el pròxim 6 de març de 2024 a les 13 hores. Pressupost El pressupost base de licitació del projecte constructiu de la nova terminal (dragatge, moll i farciment consolidat) ascendix a més de 660 milions d’euros (IVA inclòs). El projecte de nova terminal al qual es referix el plec aprovat hui va rebre el vistiplau i l’aprovació del Consell d’Administració de l’APV en sessió celebrada el 2 de desembre de 2022.