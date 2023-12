Servicis Socials cerca un espai adequat per al repartiment de menjar fora del riu

L’Ajuntament de València, en concret la Regidoria de Servicis Socials que dirigix Marta Torrado, està treballant a buscar un nou espai que puga cedir a la Fundació Ajuda una Família per a continuar amb el repartiment de menjar que du a terme esta entitat benèfica en el tram III del jardí del Túria. Fonts municipals assenyalen que ja hi ha hagut una reunió de Servicis Socials amb responsables d’esta institució que distribuïx més de 600 àpats diaris a immigrants i altres persones vulnerables. En esta trobada, s’ha posat sobre la taula la necessitat de trobar un altre emplaçament, fora del llit del Túria i allunyat del pont d’Ademús, “on este repartiment de menjar es puga fer amb les condicions higienicosanitàries adequades” i sense produir “molèsties en la zona ni generar residus en l’esplanada pròxima al pont”.

El departament de Marta Torrado ha accelerat “en la cerca d’una solució” després d’anunciar el regidor de Parcs i Jardins, Juan Manuel Badenas, que, a partir de l’1 de gener, la Fundació Ajuda una Família no podrà efectuar el repartiment a l’esplanada situada sota el pont d’Ademús. L’organisme municipal de Parcs i Jardins, així com la Policia de Patraix, han emés sengles informes en els quals afirmen que este lloc no reunix les condicions adequades per a fer estos repartiments massius de menjar, entre altres qüestions, expliquen fonts municipals, “perquè en este espai enjardinat s’han produït altercats amb vianants i amb el personal de Parcs i Jardins”, per part de les persones que acudixen a recollir estos aliments. A més, les mateixes fonts argumenten “que, després del repartiment de menjar, estos jardins queden bruts i sense les condicions adequades de salubritat”. Per tant, en reunir-se persones sensesostre en la zona, ocorre que tornen a produir-se assentaments espontanis d’usuaris del servici de la Fundació, que hi passen la nit i fan cua per a recollir el seu aliment l’endemà.

Per tot això, Servicis Socials treballa “a trobar una nova ubicació per a esta activitat de repartiment d’aliments”, que, recorden les fonts consultades, ja s’ha desplaçat al riu des d’altres emplaçaments. No en va, la Fundació Ajuda una Família feia este repartiment de menjars al jardí de les Hespèrides, i, abans, en l’entorn del Muvim. Perquè, com defensa el president d’esta entitat benèfica, Conor Hannah, “les persones que venen a recollir el seu menjar no tenen una altra opció”, perquè són immigrants i vulnerables que estan fora del circuit oficial dels recursos socials i públics de l’Ajuntament i de la Generalitat.