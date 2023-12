El taulell reforçarà la promoció davant de la feroç competència índia

El president de l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Productes Ceràmics (Ascer), Vicente Nomdedéu, va fer, ahir, balanç del sector en este 2023, que ha mantingut les línies negatives iniciades a finals del 2021, amb l’increment dels costos energètics, als quals han seguit les guerres a Ucraïna i Pròxim Orient, l’increment de la inflació o la caiguda de la demanda, especialment en l’exterior, i focalitzada en el mercat europeu.

“Totes les dades són negatives”, va mencionar Nomdedéu. L’any conclourà amb un descens de la facturació d’entre el 15 i el 17 %, amb un resultat de 4.652 milions d’euros. La pitjor part se l’emporten les exportacions, amb un descens del 15 al 17 % (3.589 milions), mentre que el mercat nacional cau menys, de l’11 al 13 %, amb una facturació de 1.113 milions. Quant a la producció en volum, tal com ja va avançar Mediterráneo a principis d’octubre, s’han fabricat 400 milions de metres quadrats, un 20 % menys que en el 2023, i molt lluny del rècord de 587 milions registrats en el 2021. El secretari general d’Ascer, Alberto Echavarría, va detallar que cal remuntar-se als inicis de la dècada passada per a xifres tan baixes. En el 2012 va ser de 404 milions, i en el 2011 se’n van comptabilitzar 392.

Objectius del sector

Per a fer front a este estancament, des d’Ascer s’han marcat una sèrie d’objectius encaminats a millorar la competitivitat. Nomdedéu va detallar la necessitat d’incrementar la pressió davant de la Unió Europea, amb l’argument que el poder de decisió sobre el que afecta la ceràmica “es cou a Brussel·les”. El focus està posat en les diferències entre els productors europeus, amb unes mesures mediambientals i laborals molt estrictes, però que després no es reclamen per a les importacions de competidors cada vegada més potents, com l’Índia. Amb este objectiu, es volen impulsar procediments de defensa a fi d’equilibrar les regles del joc. Des d’enguany, funciona una normativa antidúmping, que, en el cas de Turquia, ha tingut un efecte positiu, però que a l’Índia no ha suposat un fre a l’arribada dels seus productes.

Un dels vicepresidents d’Ascer, Ismael García Peris, va detallar l’impuls a la promoció, posant de manifest la seua qualitat i el seu compliment amb els valors mediambientals i d’ètica laboral. “Ens creiem verds, però després hi ha qui consumix productes que no complixen”, va comentar. El president de la patronal va afegir que s’ha de fer veure al client “que no podem predicar amb una cosa i després fer-ne una altra: nosaltres passem auditories mediambientals i, després, venen uns altres sense cap barrera”, va destacar.