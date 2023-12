Alexia Putellas passarà per quiròfan

Les molèsties en el genoll esquerre d'Alexia Putellas no cessen i, malgrat descartar una lesió greu en l'articulació on es va trencar el lligament encreuat la temporada anterior, passarà per quiròfan. Per a això, Alexia se sotmetrà a una artroscòpia en el genoll per a conéixer el motiu de les molèsties que li impedixen estar al 100 %. La intervenció serà a càrrec del Dr. Joan Carles Monllau, a la Clínica Dexeus, el mateix que va operar la capitana del Barça quan es va trencar el lligament encreuat abans de l'Eurocopa de l'estiu passat.

Malgrat que les diverses proves i escàners realitzats tant en el FCB com en la Selecció han descartat una lesió de gravetat, s'ha optat per una artroscòpia senzilla per a examinar a fons el genoll, una decisió que ha pres Alexia després de consultar amb metges. ‼️ [COMUNICAT MÈDIC]



La jugadora del primer equip femení Alexia Putellas se sotmetrà, aquest dimecres 27 de desembre, a una artroscòpia de revisió del seu genoll esquerre.



En acabar la intervenció el Club facilitarà un nou comunicat mèdic. pic.twitter.com/lNZCK9pnqk — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 26 de diciembre de 2023 Alexia, que també està immersa en la renovació del seu contracte, té ara l'únic objectiu de recuperar-se totalment de la lesió que arrossega des del partit de fase de grups de la Champions contra el Benfica el 14 de novembre. Després d'encetar el marcador contra l'equip portugués en el partit de la fase de grups de la Champions, la capitana va començar a provar-se del genoll esquerre. Havia notat alguna cosa. Eixe genoll en el qual es va trencar l'encreuat l'any passat i que la va mantindre apartada de l'equip massa mesos. D'eixe genoll es queixava quan s'acostava a la banda a parlar amb els metges. Es tocava just la part posterior mentre relatava que havia notat una estirada. Després d'un mes, les molèsties de la futbolista no acaben de desaparéixer. Alexia continua de baixa i s'estava sotmetent a un tractament conservador durant els últims 15 dies que no ha donat els seus fruits malgrat que des del club eren optimistes. Per això, Alexia Putellas se sotmetrà a una artroscòpia demà dia 27 de desembre, sense cap mena de complicació i sense res estructural.