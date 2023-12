Navalni, des de la presó a l'Àrtic: "No vos preocupeu per mi. Estic bé"

L'empresonat líder opositor rus Alexéi Navalni va assegurar en les xarxes socials que es troba bé, en les seues primeres paraules des de la seua nova presó al cercle polar àrtic, en la qual va reaparéixer dilluns després de quasi tres setmanes desaparegut. "No vos preocupeu per mi. Estic bé. Estic molt feliç d'haver arribat a la meua destinació", assegura en una carta penjada en el seu canal de Telegram.

Navalni va revelar que va arribar dissabte a la penitencieria IK-3 del districte autònom de Iamalo-Nenets després de 20 dies de singladura des de Moscou fins a la localitat de Jarp amb escales en diverses ciutats, incloent-hi la capital dels Urals, Iekaterimburg, i Vorkutà, llar d'un dels més temuts gulags soviètics. Va admetre que el trasllat, conegut a Rússia com a etapirovanie, va ser "bastant esgotador", però va afegir que el seu estat d'ànim és, "de totes maneres, excel·lent".

"No esperava que algú em trobara fins a mitjan gener. Per això, em vaig sorprendre tant quan a la vesprada la porta es va obrir amb les paraules: 'Ha vingut el seu advocat'. Va dir que m'havíeu perdut de vista i que alguns fins i tot es van preocupar per mi. Moltes gràcies pel suport!", va explicar.

Navalni va destacar que la presó es troba dins del cercle polar àrtic i que quan mira per la finestra de la seua cel·la "al principi és de nit, després arriba la vesprada i de nou la nit". Els advocats de l'opositor, que van localitzar la vespra el seu client, no contactaven amb l'opositor des del passat 5 de desembre, la qual cosa va alertar els seus correligionaris i les cancelleries occidentals.

A milers de quilòmetres

La localitat de Jarp, que té uns 6.000 habitants, es troba a quasi 2.000 quilòmetres de Moscou o unes 45 hores amb tren des de la capital russa. Jarp està a menys de 50 quilòmetres de Salekhard, la capital administrativa d'este territori que té una superfície major que la de França, però que està poblada per només mig milió d'habitants.

Segons un dels seus col·laboradors en l'exili, Ivan Zhdanov, la presó té el nom de "Llop polar", considerada una de les presons més llunyanes de la civilització de tota Rússia i que va ser construïda sobre la base d'un gulag. "Escapar-se'n és pràcticament impossible. D'una banda, centenars de quilòmetres de tundra, de l'altra, les muntanyes de l'Ural àrtic. Per això, tanquen allí els criminals més terribles i els assassins en sèrie", va comentar Ivan Vostrikov, col·laborador de l'opositor a la regió siberiana de Tiumén, en les xarxes socials. Un dels principals directius de l'expropiada petroliera Yukos, Platon Lebedev, va servir part de la seua condemna en esta presó, que es troba en una zona de gels perpetus (permagel).

Fa deu dies, els serveis penitenciaris russos (FSIN) van admetre que Navalni havia sigut traslladat des de la presó on complia condemna a la regió de Vladímir "en virtut de la decisió dictada pel Tribunal Urbà de Moscou el 4 d'agost" passat, que incloïa una nova pena de 19 anys per extremisme. Navalni, que complix quasi 30 anys de presó per diversos delictes, va ser traslladat després d'anunciar una campanya contra la reelecció en 2024 del president Vladímir Putin, en el poder des de l'any 2000.