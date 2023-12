Pedreguer es protegix contra els incendis forestals. La franja des del barranc de les Fonts i el camí que puja a la partida dels Pouets i la zona del Patronat, ja pegada al nucli urbà, presentava una densa vegetació. És interfície urbana forestal. Hi ha nombroses cases pegades al bosc, i fins i tot el flanc est del poble descansa sobre este vessant de la muntanya.

Està tot recollit en el Pla local de prevenció d'incendis forestals, a través del qual es pretén establir les mesures necessàries per a previndre estos incendis forestals que són molt temuts per qualsevol municipi amb densa massa forestal. Per a complir amb este objectiu, el consistori ha realitzat obres que consistixen en la tala d'arbres per a generar una reducció de combustible forestal, així com aclarir uns certs elements vegetals sobre una superfície total de 5,7 hectàrees.

El regidor de Medi Ambient, Ferran Lloret Morell, va explicar que estes intervencions «són crucials» per a garantir la seguretat pública i treballar en la prevenció d'incendis. «Amb obres com estes ajudem a protegir les comunitats i els seus béns, a més de preservar els recursos naturals», va assenyalar.