La valenciana Ana Oncina, Premi de Plata en els Manga Award del Japó

Ana Oncina ha aconseguit el Premi de Plata dels Manga Award per la seua obra Just Friends. Estos guardons van ser creats pel Ministeri d'Afers Exteriors del Japó per a honrar els artistes de manga que han contribuït a la difusió de la cultura manga a l'estranger.

L'executiu nipó ha donat a conéixer els guanyadors en la 17a edició de la convocatòria, que ha rebut un "nombre rècord" de 587 candidatures de 82 països i regions. A més, per primera vegada es van rebre candidatures de quatre països africans, com Etiòpia, Comores, el Senegal i Ruanda, destaca el ministeri japonés en un comunicat publicat en el seu web. L'elecció ha sigut realitzada per un comité de selecció presidit per Satonaka Machiko, artista de manga, després d'un comité inicial en col·laboració amb l'Associació d'Editors de Manga. Basant-se en els resultats de l'avaluació, el Comité Executiu va aprovar 15 treballs guanyadors, incloent-hi un guanyador del Premi d'Or, tres guanyadors del Premi de Plata i dos guanyadors del Premi d'Estímul Especial. La Fundació Japó convidarà el guanyador del Premi d'Or i el Premi de Plata al Japó per a assistir a una cerimònia de lliurament de premis a Tòquio el març de 2024. El Premi d'Or ha anat a parar a Wind Chaser Under the Blue Sky, de Chien Jason (Taiwan), mentre que el Premi de Plata s'ha concedit a dos il·lustradors, la valenciana Ana Oncina, per Just Friends, i Nachi, de Vietnam, per The Dancing Universe. Ana Oncina (Elda, 1989) va llançar en 2014 la seua sèrie Croqueta y Empanadilla, que va conquistar milers de lectors, va guanyar el premi del públic en el Saló Internacional del Còmic de Barcelona en 2015 i va ser nominada al premi a la millor obra espanyola en Ficomic, recorda l'editorial Planeta. Just Friends (Planeta Cómic) arranca en un estiu en el qual Erika, una adolescent bastant solitària, acudix a un campament junt amb molts altres joves. En 2017, Ana Oncina va ser inclosa en la llista Forbes dels creadors menors de 30 anys més influents del moment a Europa. En els últims anys ha publicat Los f**cking 30 (Zenith, 2019), les històries Neko Grl i Mangaka en Planeta Manga (2019, 2020) i ha col·laborat en l'antologia Voces que cuentan (Planeta Cómic, 2021).