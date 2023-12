Calp convoca un ple extraordinari per a rebutjar les al·legacions del PP al pressupost de 2024

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Calp s’ha vist obligat a convocar, este dijous, un ple extraordinari i urgent, a causa “de les al·legacions irresponsables i enganyoses presentades pel Partit Popular al pressupost municipal de 2024”.

En un comunicat, expliquen que el popular César Sánchez, “que no va acudir al ple d’aprovació inicial del pressupost, a les comissions ni a la junta de portaveus”, ha presentat un pressupost fals en què proposa mesures per valor de 325.000 € sense admetre quines partides reduïx per a poder executar les seues propostes que són, en realitat, “fal·làcies”. “Si el portaveu del PP haguera acudit a la junta de portaveus, podria haver fet les seues propostes per a estudiar la seua inclusió en el romanent de tresoreria”, explica l’equip de govern en un comunicat.

A més, cal afegir que les al·legacions del PP al pressupost derivarien en “inconstitucionalitat”, ja que incomplixen l’article 135 de la carta magna per no respectar la regla de despesa ni el principi bàsic d’estabilitat pressupostària.

Ximo Perles, portaveu del Govern, ha indicat que “les al·legacions del PP semblen la carta als Reis Mags, però la realitat és que el pressupost 2024 recull la voluntat de l’actual equip de govern de gestionar el municipi de manera transparent, responsable i honesta”.

Ana Sala, alcaldessa i responsable d’Hisenda, ha manifestat que les al·legacions del Partit Popular “són una provocació i una falta de serietat i responsabilitat”: “El Partit Popular sap perfectament que el pressupost que planteja és totalment insostenible, eixe pressupost suposaria un augment del deute municipal i una retallada en els servicis públics”, ha afegit.