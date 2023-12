Compromís i PSPV denuncien el desmantellament dels servicis assistencials

Els grups municipals de Compromís i PSPV-PSOE de València han criticat, este dimecres, l’alcaldessa, María José Catalá, per “retallar en recursos que afecten els drets més bàsics de les persones”. La portaveu de Compromís per València, Papi Robles, ha denunciat la supressió de fons a programes d’acolliment com “La nostra ciutat, el teu refugi” o ajudes destinades a entitats com la Coordinadora d’ONGD o CEAR.

A més, ha denunciat que “l’Ajuntament es dona de baixa del Fons Valencià per la Solidaritat i suprimix els consells locals d’immigració i de cooperació”. Per això, Robles considera que “el que està fent el Govern del PP i Vox amb els servicis socials és amagar la gran retallada de recursos, entre d’altres en cooperació i migració, que afecta els drets més bàsics de les persones” i demana a Catalá que “no deixe cap persona al carrer”. Contra famílies vulnerables En este mateix sentit, la regidora del Grup Municipal Socialista Maite Ibáñez ha denunciat que María José Catalá “ha iniciat una persecució i esborrament de les ONGD que treballen amb famílies vulnerables”. “És intolerable com està boicotejant el treball que estan desenvolupant des de fa dècades per a amagar les persones vulnerables i que no li molesten”, ha denunciat Ibáñez en referència a la prohibició de repartir menjar en el vell llit o als voltants de l’estació d’autobusos. Ibáñez ha anunciat que, davant d’esta “persecució sistemàtica”, la seua formació presentarà una moció perquè María José Catalá “aclarisca en quin nou solar intentarà amagar esta vegada les persones vulnerables, quina multa imposarà a les ONGD que atenen les famílies i quina nova campanya bruta posarà en marxa per a boicotejar esta ajuda”. “Primer va ser la Fundació Ajuda a una Família i ara és Amics del Carrer, però n’hi ha molt més, perquè no es tracta de casos aïllats, sinó del desmantellament amb premeditació i sectarisme de la xarxa d’ONGD que atenien les persones migrants, famílies vulnerables o persones sense llar”, ha esgrimit.