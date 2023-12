Creixen els casos de grip i covid, però el bon oratge evita el col·lapse

“Davant de l’augment de casos de grip i covid, li recordem que pot protegir-se vacunant-se. Agafe cita consultant amb el seu centre de salut”. Este és el missatge que la Conselleria de Sanitat està enviant a la ciutadania que encara no s’ha immunitzat d’estes infeccions respiratòries esta temporada. L’àrea autonòmica de salut ho advertix davant de l’augment de casos de covid, grip i virus respiratori sincicial (VRS) registrat en les últimes setmanes.

Malgrat que encara no es coneixen les xifres autonòmiques d’esta setmana, la tendència a l’alça és clara en les últimes dades (de l’11 al 17 de desembre), per la qual cosa divulgar les vies per a vacunar-se, especialment als sectors més vulnerables, és clau. La Comunitat Valenciana està per damunt de la mitjana nacional de casos. De fet, les últimes dades xifren en 1.116,5 infeccions per cada cent mil habitants, més de la meitat que la mitjana nacional, que està en 523,4 casos. Si encara no ha crescut més la xifra total es deu al bon oratge. Així ho aclarixen des del sindicat Csif, que assenyalen que, de moment, no hi ha saturació ni en hospitals ni en centres de salut, però s’espera que esta setmana la situació canvie.

Per què? Segons l’ens que representa els treballadors sanitaris, el que ha “salvat” del col·lapse per covid o grip als centres de salut valencians este Nadal, quan l’horari es limita als matins, ha sigut l’anòmal bon oratge que està fent en l’autonomia fins al dia de hui. “S’espera que esta setmana augmenten els casos. De moment, amb les temperatures elevades que estem experimentant, encara que han crescut els casos de covid, no hi ha la saturació que sí que s’està patint en altres autonomies. Quan baixen els termòmetres i després de les trobades familiars, és previsible que hi haja més contagis”, assenyalen des del sindicat.

Les dades de què disposa la Conselleria ixen del Butlletí del sistema de vigilància d’infeccions respiratòries agudes (IRA) a la Comunitat Valenciana, que recullen la incidència de les IRA per covid, grip i virus respiratori sincicial de la setmana 50 de l’any (de l’11 al 17 de desembre).

Els xiquets de fins a 4 anys, els més contagiats

Els tres tipus d’infeccions respiracions augmenten esta setmana, però la que més creix és el VRS, amb un increment d’un 57,4 %, en passar de 65,7 casos a 154,1; seguida de la grip, de 26 a 50,2 infectats per cada cent mil habitants. La covid, finalment, augmenta amb menys força, però de manera més progressiva. Esta última setmana s’han registrat 135,1 casos enfront dels 116 del període anterior.

El grup d’edat més afectat és el dels menors entre zero i quatre anys, en el qual la incidència en l’última setmana ha sigut de 4.322,4 casos per cada cent mil habitants, enfront dels 3.627,1 de la setmana anterior. Per contra, la forqueta d’edat que menys casos registra és la de la població d’entre 45 i 64 anys, que ha registrat 870,6 casos per cada cent mil habitants.

Per departaments de salut, Sagunt, Requena, Xàtiva-Ontinyent, la Ribera, Gandia i Orihuela són les zones on hi ha més casos esta setmana, que oscil·len entre 1.260 i 1.515 infeccions per cada cent mil habitants. Per contra, els departaments en els quals s’han comptabilitzat menys pacients amb covid, grip o VRS són Torrevieja, Sant Joan d’Alacant, la Marina Baixa, Dénia i València.