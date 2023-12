Els aliments bàsics seguiran sense tindre IVA fins al juny

La cistella de la compra de les famílies espanyoles seguirà, fins al juny, amb un IVA del 0 % en els aliments bàsics i del 5 % per a la pasta i l’oli, ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, després de la reunió del Consell de Ministres. La mesura s’adopta malgrat que la caiguda gradual dels preus de l’energia ha permés que els costos de producció en el sector agrari siguen més moderats.

Encara que, quan es va aprovar per primera vegada esta rebaixa de l’IVA dels aliments, es va marcar una taxa d’IPC subjacent del 5,5 % per a retirar esta mesura, i la dada del novembre passat (l’última disponible) situa esta taxa un punt per davall, en el 4,5 %, l’executiu ha decidit mantindre l’ajuda en un moment en el qual els preus dels aliments van créixer el mes passat un 9 %. Estendre esta rebaixa fiscal a determinats aliments el primer semestre de 2024 podria tindre un cost aproximat pròxim als 900 milions d’euros, vist l’impacte pressupostari que la mesura va tindre fins a setembre de 2023, que va sumar un total de 1.294 milions.

El Consell de Ministres no ha previst, però, que els productes carnis, el peix i les conserves es vegen beneficiats per eixes rebaixes de l’IVA, malgrat les reiterades peticions que han fet en este sentit els productors agraris i ramaders i les organitzacions de consumidors, a les quals s’han unit alguns partits de l’oposició.