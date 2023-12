Gandia educa els joves per a evitar comportaments masclistes

La Regidoria de Protecció, Seguretat i Convivència i el Departament d’Igualtat de l’Ajuntament de Gandia han posat en marxa una nova iniciativa anomenada “La màscara de l’amor”.

Es tracta d’un taller que la Policia Local impartix en els diferents centres educatius del municipi amb l’objectiu de previndre i detectar les relacions tòxiques i les dinàmiques de maltractament que puguen sorgir a edats primerenques.

Així, doncs, dos agents del cos local que formen part de la Unitat Gessamí, especialitzada en violència de gènere, ajuden l’alumnat a analitzar les diferents conductes i relacions de parella en persones adolescents. Els tallers van començar la setmana passada i s’impartiran en els centres escolars de la ciutat en les pròximes setmanes.

“Este curs ensenyarà la joventut de la ciutat a identificar els comportaments que no siguen respectuosos amb la dignitat d’altres persones i a saber quan la seua relació o la dels seus companys no és saludable”, ha comentat la regidora de Protecció, Seguretat i Convivència, Lydia Morant.

Esta classe d’iniciatives s’emmarca en la lluita contra la violència masclista i en la importància de l’educació per a atallar un problema que, a vegades, comença en edats primerenques amb comportaments que, moltes vegades, no s’identifiquen com a tals.