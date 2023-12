La Primitiva distingix Joan Manuel Serrat

El cantant Joan Manuel Serrat; el director del Palau de la Música de València, Vicent Llimerà; la directora de l’Institut d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (Iseacv), Fani Blanch; i la Societat d’Artistes AIE d’Intèrprets i Executants, seran reconeguts per la Banda Primitiva de Llíria amb el lliurament de les distincions Pare Antoni 2023.

La sisena edició d’este guardó —es va crear en 2018 per a fer un reconeixement a les persones i entitats que han treballat en favor de la música— celebrarà l’acte de lliurament dels guardons —tres a títol individual i un de col·lectiu— el pròxim 28 de desembre, a les 20 hores, coincidint amb el concert de Nadal de la Banda Primitiva de Llíria.

“És innegable la contribució dels quatre distingits d’enguany per a difondre la música i els seus valors, en els seus diferents àmbits: la música popular, la música culta, la formació musical, la investigació i la gestió dels recursos”, explica el president de la societat, José Luis Pérez Veses.

Vicent Llimerà, Fani Blanch i Luis Cobos, president de la Societat AIE, recolliran les distincions dijous que ve. Joan Manuel Serrat no podrà assistir al concert per qüestions d’agenda, però ja té tancada una data per a visitar la societat edetana al llarg de l’any 2024.