“Vitamina Mestalla” en la tornada

Amb motiu de les vacances de Nadal per als valencianistes més joves i com a regal per a una afició que fa molt de temps que fa el “do de pit” per a animar el València en el moment més delicat de la seua història, l’equip blanc i negre obrirà, esta vesprada, les portes de Mestalla per a l’entrenament, per primera vegada esta temporada. La sessió de treball dels de Rubén Baraja començarà a les 17.30 hores de la vesprada i serà gratuïta i de lliure accés, a fi de continuar reforçant els vincles entre la gent i un equip que, malgrat les dificultats i les limitacions, està mostrant un compromís indestructible per l’escut.

L’equip va aconseguir a Vallecas una victòria que posava fi a una mala ratxa de resultats i que, a més, va espantar els fantasmes de la zona baixa abans d’encarar la parada nadalenca, en què els jugadors han pogut gaudir d’unes curtes vacances per a desconnectar. Però l’acció torna en 2024 amb la visita del Vila-real CF de Marcelino García a Mestalla, un dur os contra el qual començar a dibuixar una tendència alcista o que pot deixar encara més clares les mancances i la necessitat de fitxatges. L’afició, que està responent fregant el ple de manera habitual tota la temporada i copant totes les graderies visitants d’Espanya, serà clau una vegada més en un dels partits més estimulants de la temporada. El valencianisme calfarà motors podent veure de prop José Luis Gayà de nou, que s’ha perdut molts partits i al qual l’equip ha trobat molt a faltar. El capità ha tornat per a enfrontar-se al Submarí Groc i, després de no poder rebre la calor de Mestalla des del partit contra el Celta de Vigo (25 de novembre), es retrobarà amb la seua gent. No ho faran en principi Mouctar Diakhaby ni Selim Amallah, que no estaran disponibles en el futur immediat, a causa de la seua concurrència en la Copa Àfrica amb les seleccions de Guinea i el Marroc respectivament. A qui no s’espera veure encara treballant amb el grup és a André Almeida, que seguix el seu procés de recuperació i almenys abans de la parada no havia sigut capaç encara d’eixir a treballar a la gespa de la Ciutat Esportiva. La seua lesió és complexa i depén, en gran manera, de les seues sensacions de dolor i de les indicacions mèdiques. Cal recordar que va demanar opinió també fora dels servicis mèdics de l’entitat. El valencianisme té, en esta generació de jugadors joves, alguns referents com Javi Guerra, Cristhian Mosquera o Diego López, als quals professa molt afecte, però segurament el gran ídol hui dia està en la banqueta. Rubén Baraja té el suport de la gent, que sap perfectament amb quines cartes està jugant des que la temporada passada va salvar la categoria quan pitjor pintava la situació, i cada partit li brinda l’ovació més sonora en la lectura de les alineacions i coreja el seu nom durant els partits. En una sessió d’entrenament, sense pressió, tindrà una bona oportunitat d’estar més prop de la seua gent.