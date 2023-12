Així repartix la Diputació les ajudes per a la prevenció d’incendis a Morvedre

La Diputació de València va fer oficial, este dimecres, el repartiment de subvencions destinades a la gestió forestal i la prevenció d’incendis corresponents a 2023. Esta convocatòria del programa Reacciona ha beneficiat, en un total lleugerament superior als 375.000 euros, una desena de municipis del Camp de Morvedre.

Repartiment a Morvedre

El més beneficiat en esta assignació que preveu tant treballs de manteniment com inversions ha sigut l’Ajuntament d’Albalat dels Tarongers, amb 52.281 euros. Per darrere hi ha Algar de Palància (50.587), Estivella (46.812 euros), Gilet (44.262), Benifairó de les Valls (43.758 euros), Torres Torres (38.349), Segart (35.450 euros), Algímia d’Alfara (28.003), Alfara de la Baronia (27.569 euros) i Faura (9.537).

Ajudes milionàries

Per al conjunt de la província, la reserva pressupostària ascendix als 6,8 milions d’euros.