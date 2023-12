Compromís presentarà una esmena per a incloure el dret civil valencià en la Constitució

La portaveu de Compromís i adjunta del Grup Parlamentari Sumar al Congrés, Àgueda Micó, ha anunciat que la seua formació registrarà una esmena per a incloure el dret civil valencià en el debat de reforma de l’article 49 de la Constitució Espanyola que han acordat els líders del PSOE i el PP, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, i que es debatrà a les Corts Generals en un ple monogràfic el mes de gener.

D’esta manera, els valencianistes aprofitaran la reforma pactada la setmana passada entre Sánchez i Núñez Feijóo que busca canviar el terme “disminuït” per “persona amb discapacitat” per a incloure en l’ordre del dia el dret civil valencià.

Tant Compromís com Sumar insten el PP i el PSOE a complir “el que reivindicaven els seus partits a les Corts Valencianes i que van prometre en la campanya electoral del juliol passat”. “S’ha acabat la ximpleria, hem pres la iniciativa i portarem a votació un acord social i polític que està inclòs en l’Estatut d’Autonomia Valencià. Què faran els diputats del Partit Popular i del Partit Socialista? Només a les seues mans està el fet de complir la recuperació del dret civil valencià mitjançant la seua inclusió en la Constitució”, ha sentenciat Micó.

El dret civil valencià es va incloure ⁠en la reforma de l’estatut de 2006, però el Tribunal Constitucional va anul·lar totes les lleis a les quals feia referència, malgrat que tots els partits del parlament valencià hi estaven d’acord. La seua recuperació serviria per a agilitzar l’administració en qüestions de família i herència i perquè el territori valencià torne a la legislació pròpia en esta matèria, una legislació avançada al seu temps, segons els experts.

Este dret foral inclou, quant a dret de família, la separació de béns per defecte com a règim econòmic matrimonial, la llei de custòdia compartida, la llei de parelles de fet i la llei de contractes agraris, que regula les transaccions de productes del camp i l’arrendament de terres.

D’altra banda, quant al dret de successions, en cas d’aprovar-se l’esmena de Compromís-Sumar, tornaria a estar vigent la Llei valenciana de successions de l’any 2009, que tracta de donar solució a la manera d’organitzar les herències, llibertat per a no atorgar la “legítima” de l’herència i la possibilitat de desheretar en casos de maltractament psicològic, i que permet redactar un testament “per apoderat”.

“El PP i el PSOE no tenen cap excusa ni econòmica, ni política que n’impedisca la tramitació”

Compromís-Sumar també ha recordat que esta reforma no suposa cap modificació pressupostària i que el Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) va secundar que la reforma del dret civil valencià es tramitara de manera conjunta amb la reforma de l’article 49 de la Constitució, per la qual cosa consideren que “els diputats del PP i del PSOE, no tenen cap excusa ni econòmica, ni política que n’impedisca la tramitació”.