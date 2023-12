La Fe implanta cors mecànics a cinc menors que esperaven un òrgan per a trasplantament

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha implantat cinc cors mecànics a pacients pediàtrics des que el programa d’assistència ventricular es va posar en marxa fa ara sis anys. Estes intervencions, com ha explicat Ana Cano, facultativa de la Secció de Cardiologia Infantil i responsable del Programa de trasplantament cardíac infantil, s’emmarquen dins del circuit de trasplantament cardíac infantil, iniciat a La Fe dos anys abans, en 2015.

Els menors que han necessitat estos dispositius es trobaven en una situació d’extrema gravetat i vulnerabilitat pel fracàs de la funció de bombament de sang dels seus cors. Les causes perquè el múscul cardíac falle són diverses i, en qualsevol d’estes, la debilitat muscular és tan gran que la sang no pot distribuir-se pel cos i, en cas de no implantar-se un cor mecànic, el desenllaç seria fatal.

El doctor Félix Serrano, cap de Secció de Cirurgia Cardíaca Infantil, ha explicat que el cor mecànic és un dispositiu extern al cos, que es connecta al ventricle esquerre i eixa ubicació li dona el nom de dispositiu d’assistència ventricular esquerra i s’utilitza en casos d’afeccions cardíaques estructurals sobrevingudes o cardiopaties congènites que causen insuficiència cardíaca.

“Guanyar temps” fins a l’arribada de l’òrgan

Per la seua banda, el gerent del Departament de Salut València La Fe, José Luis Poveda, ha assenyalat que “la implantació del dispositiu d’assistència ventricular permet guanyar temps en condicions òptimes fins a l’arribada d’un òrgan compatible perquè es puga trasplantar”. En el conjunt d’Espanya, només altres cinc hospitals realitzen esta modalitat d’operacions per a implantar dispositius d’assistència ventricular a pacients pediàtrics.

En concret, cada intervenció de cirurgia cardíaca pediàtrica dura diverses hores i implica uns 15 especialistes, perquè “es tracta d’operacions a cor obert, d’una complexitat enorme i amb unes cures postoperatòries exquisides i d’alta especialització perquè estos pacients arriben al moment del trasplantament en les millors condicions possibles. La meta és que tot culmine de la millor manera possible, que no és una altra que la supervivència del menor amb la millor qualitat de vida”, ha afegit el doctor Emilio Ibiza, pediatre intensivista de l’UCI pediàtrica.

La pacient més jove: 24 mesos i 14 quilos

El programa d’assistència ventricular és possible gràcies a la implicació de professionals de les àrees de Cirurgia Cardíaca Infantil, Cardiologia Infantil, Vigilància Intensiva Pediàtrica, Anestesiologia i Reanimació Pediàtriques, Radiologia Infantil i Rehabilitació Física i Respiratòria Infantil i, sobretot, Infermeria especialitzada en Vigilància Intensiva Pediàtrica i Quirúrgica Pediàtrics.

Fins a la data, una xiqueta de 24 mesos i 14 quilos és la pacient més xicoteta atesa a La Fe amb esta mena de dispositiu. Darrere de cada dispositiu hi ha una “història de lluita, moltes d’estes de superació i d’una nova oportunitat per als pacients i les seues famílies que no seria possible sense l’altruisme dels donants i les seues famílies”, ha recordat el doctor Ibiza. La Fe assumix pacients de la Comunitat Valenciana i d’autonomies limítrofes, ja que Cirurgia Cardíaca està acreditada des de 2003 com a servici de referència.