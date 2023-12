A Munic sense Jovic ni Inglis

El València Basket tanca a Munic, des de les 20.30 hores, la primera volta de la fase regular de l’Eurolliga amb el seu enfrontament contra el Bayern (#Vamos). Els taronja són huitens amb les seues nou victòries i set derrotes fins a la data; amb un triomf contra el Bayern, dotzé amb 7-9, igualarien els números de la 20-21, la seua millor primera volta amb el format actual de l’Eurolliga, en què el club valencià competix per cinquena ocasió. Del quart al desé classificat, tots els equips acumulen un balanç de 9-7 fins a la data i l’Olympiacos, que visita l’Alba Berlín, és l’únic fora de la zona de play-offs que opta a equiparar el seu saldo de victòries en esta jornada. A les baixes esperades de Víctor Claver, Jared Harper i Semi Ojeleye per al duel contra els bavaresos se’ls han sumat a última hora les de Stefan Jovic, que patix una sinusitis, i Damien Inglis, que es va ressentir de les seues molèsties a l’esquena en un entrenament previ al viatge a Munic. El jove Sergio De Larrea completa la convocatòria per a un partit en el qual podria debutar Justin Anderson.

El sisé millor local L’equip de Pablo Laso ha trobat la seua millor versió en el Bmv Park, es tracta del sisé millor local de l’Eurolliga amb cinc victòries i dues derrotes, una contra el Fenerbahçe en la cinquena jornada i l’altra en la passada contra el Mònaco, que va trencar una ratxa de cinc triomfs consecutius a Munic. L’equip bavarés té un quintet definit en el qual destaca el base Carsen Edwards, que va fer una mitjana, en esta dinàmica com a local, de 18,2 punts per partit. També l’internacional amb Espanya Serge Ibaka, que acumula 12,3 punts per partit. És el cinqué jugador de la competició que més cistelles de dos fa, i el segon en els apartats de rebots i taps. Un cinc carregat de físic que completen altres grans atletes com Leandro Bolmaro, Isaac Bonga o Devin Booker. El tècnic taronja, Álex Mumbrú, va donar la seua opinió sobre el rival: “Afrontem un partit que serà dur com tots els que juguem últimament. El Bayern té una gran defensa, és l’equip que en pitjor percentatge deixa els equips que juguen contra ells, genera molt de moviment de pilota. Amb jugadors com Edwars, Bolmaro, Ibaka, Francisco… Tenen un gran poder d’anotació”. Quant a la incorporació de Justin Anderson a l’equip, Mumbrú va destacar: “Anderson és un més en la rotació, la qual cosa ja és important amb l’acumulació de baixes que tenim”.