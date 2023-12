Només la meitat dels col·legis tenen com a llengua base el valencià. Així es desprén de l’últim informe del sistema educatiu publicat pel Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. En el seu apartat sobre la Llei de plurilingüisme, especifica que en l’ESO i Batxillerat només es donen un 15 % de les hores en valencià, llevat que l’alumnat curse l’optativa, i en este cas el percentatge puja al 44 %, molt lluny del bilingüisme que reclamen els experts en educació.

En la resta de nivells, el sistema es troba molt més repartit. En Infantil, el 53 % dels col·legis donen el 50 % de les hores de classe en valencià, i en Primària són el 52 % els que donen el 45 % del temps de classe en valencià.

Cal recordar que l’actual llei de plurilingüisme deixa en mans de cada centre escolar la llengua base d’este, sempre que hi haja un mínim de 25 % de castellà, 25 % de valencià i entre un 15 i un 25 % en anglés. Per exemple, un centre pot donar el 50 % de les hores en valencià, el 25 % en castellà i el 25 % en anglés.

La decisió sobre el projecte lingüístic de cada centre la pren el Consell Escolar sobre la base del que és millor per a l’aprenentatge de l’alumnat. Té en compte si els professors tenen el nivell de l’idioma per a fer classe i es vota el projecte juntament amb representants de l’alumnat i dels professors, tot això amb criteris tècnics i després de fer un estudi sobre com serà el projecte docent.

Ara, la Conselleria d’Educació dirigida per José Antonio Rovira ha proposat canviar el sistema perquè les famílies puguen votar la llengua base de cada centre, igual que fan amb la jornada contínua. Segons va afirmar la Conselleria, es votaran taules amb percentatges de cada assignatura i les votacions s’aniran repetint periòdicament. De moment, la norma no és més que un esborrany, encara que l’objectiu és que s’aprove per al curs que ve.

“Els pares hem de triar”

Rovira afirma que esta decisió dona “més llibertat a les famílies” i que “som els pares els que hem de triar” l’educació que volen per als seus fills. D’altra banda, el sindicat majoritari Stepv considera que la decisió és “una bomba per al valencià”. Altres sindicats com CSIF o UGT han criticat que esta no és una decisió que s’haja de consultar només amb les famílies, ja que implica qüestions pedagògiques. “És com si preguntàrem a les famílies si volen que els seus fills estudien matemàtiques o no”, va explicar Javier Zurita, d’UGT.

Rovira ja ha fet una modificació expressa de la Llei de plurilingüisme per a augmentar el castellà en les zones castellanoparlants, que no hauran de donar este 25 % de classes en valencià. “No té sentit que un estudiant de Requena, que està exempt de l’assignatura de Valencià, estiga fent classes d’Història en valencià”, va assegurar el conseller en una entrevista.

El conseller ha confirmat que la consulta sobre el projecte lingüístic es farà directament als pares i que el Consell Escolar no tindrà vot de qualitat. Una altra possibilitat que ha plantejat el conseller és que dins del mateix centre hi haja diferents idiomes base. “En una zona castellanoparlant, si hi ha un grup suficient perquè un grup d’alumnes tinga com a llengua base el valencià, estarem encantats”.

Suport dels experts

La confederació d’AMPA Gonzalo Anaya ha reivindicat “una educació plurilingüe de qualitat, que assegure el domini i la competència lingüística en les dues llengües oficials i una estrangera en acabar l’escolarització obligatòria”.

Els pares i les mares de la pública han reclamat que la decisió hauria de consultar-se amb experts per a garantir que la mesura siga “rigorosa i científica”. Per a l’associació, “ara mateix, el castellà té una presència elevada en la vida de xiquets i xiquetes, i s’ha d’equilibrar a les aules perquè l’alumnat siga competent en totes dues llengües”.

La Gonzalo Anaya ha reivindicat que l’aprenentatge de llengües deixe d’estar “al servici del partidisme i dels canvis de govern de la Generalitat”, ja que “garantir l’aprenentatge i la competència lingüística en valencià, castellà i anglés no és una qüestió de gustos o preferències de les famílies”.