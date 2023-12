Pla de rescat per a extreballadors de la Marie Claire: més a prop un fons especial de la UE

L’Ajuntament de Vilafranca i la Mancomunitat comarcal dels Ports acceleren el pla de rescat per a extreballadors de Marie Claire. Esta setmana, han remés a la Generalitat Valenciana la documentació necessària per a sol·licitar el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització per a Treballadors Acomiadats (FEAG). Entre altres informes d’interés, els tècnics d’ajudes de la UE de totes dues institucions han fet arribar al Consell els resultats de l’enquesta que es va elaborar el novembre passat, en la qual van participar prop de 100 afectats per la crisi i els acomiadaments de la firma Marie Claire, amb seu a Vilafranca.

El FEAG és una iniciativa europea que permetrà impulsar l’economia de la localitat i dels pobles del voltant mitjançant plans únics de formació i ocupació per a extreballadors de l’empresa tèxtil, que seran els beneficiaris d’estes subvencions. En 2024 Actualment, el procés de sol·licitud avança per a ser una realitat en 2024. Després de fer el treball de camp, amb reunions i contactes amb els afectats i empresaris de la zona, recopilar la informació i redactar la memòria de sol·licitud, és ara la Generalitat, com a òrgan executor del programa, la institució que revisarà els informes i presentarà la documentació davant del Ministeri de Treball i Economia Social, que posteriorment la farà arribar a la Comissió Europea. El consistori vilafranquí i la Mancomunitat insistixen que es tracta d’una “oportunitat única” de finançament que permetrà dur a terme “infinitat d’actuacions” que beneficiarien tot el conjunt de Vilafranca i la comarca. Cal recordar que, la setmana passada, la companyia Marie Claire va prendre una nova decisió referida al seu futur immediat, marcada pel procés concursal obert en els últims mesos i la necessitat de trobar inversors que siguen capaços de reflotar la mítica firma de mitges i roba interior. Segons va informar el sindicat UGT, es va celebrar una assemblea a Vilafranca en la qual va intervindre l’administrador concursal i es va decidir, per majoria qualificada, continuar amb l’ERTO, fins a finals del pròxim mes de març, per a possibilitar que es continue treballant en la viabilitat de l’empresa. D’esta manera, es vol guanyar temps per a trobar-hi una solució.