Preocupació a l’Ajuntament després de la posada en llibertat del piròman del Saler

La posada en llibertat del piròman del Saler, presumpte autor d’almenys tres incendis a la Devesa l’estiu passat, ha generat gran preocupació a l’Ajuntament de València. Encara que no ha recorregut contra la interlocutòria d’excarceració emesa pel jutge, sí que ha demanat una ordre d’allunyament del parc natural, segons ha confirmat este mateix matí l’alcaldessa de València, María José Catalá, durant la seua visita a Casa Caritat.

El presumpte piròman ha quedat en llibertat a penes un mes després de la seua detenció i entrada a la presó després que els registres en el seu domicili no llançaren dades noves sobre l’autoria dels fets. En principi, per tant, l’Ajuntament, personat en la causa com a acusació particular, no recorrerà contra la interlocutòria, però tem que els fets tornen a produir-se i d’ací ve que haja sol·licitat altres mesures complementàries, entre les quals hi ha una ordre d’allunyament de la Devesa.

Cal tindre en compte que el presumpte autor dels incendis, extingits tots amb una certa celeritat pels servicis de bombers, és resident del Saler des de fa anys. De fet, fa temps va ser acusat també d’altres incendis provocats en el mateix lloc, encara que, en aquella ocasió, no es va posar demostrar la seua participació en els fets i la causa va ser sobreseguda. Una ordre d’allunyament, per tant, l’obligaria a canviar de domicili, circumstància que complica molt la decisió del jutge, que encara no s’hi ha pronunciat.

Catalá: “Farem tot el possible per a protegir la Devesa”

En qualsevol cas, María José Catalá espera que la petició d’allunyament “siga atesa” i ha subratllat que el consistori farà “tot el possible per a protegir la Devesa”, al mateix temps que ha recordat que esta administració està personada en el procés obert per eixos incendis. Així mateix, ha exposat que des del consistori es farà “tot el possible perquè això no es repetisca”.

El detingut, de 59 anys, va ser arrestat el mes d’octubre passat per la seua presumpta relació amb els incendis intencionats registrats al Parc Natural de la Devesa. Després de la seua detenció, va decretar-se el seu ingrés a la presó i va quedar investigat, inicialment i sense perjudici d’ulterior qualificació, per delicte d’incendi forestal agreujat.