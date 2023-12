El PSPV insta el Consell de Mazón a “escoltar els experts en matèria de finançament”

El portaveu adjunt del PSPV a les Corts Valencianes, Toni Gaspar, ha instat el Consell de Mazón a “escoltar els experts i seguir les seues recomanacions per a defensar un model de finançament just”. Així s’ha pronunciat Gaspar després de la reunió de la consellera d’Hisenda, Ruth Merino, amb els experts per a parlar del finançament autonòmic. En este sentit, el socialista ha demanat al Consell de PP i Vox que “anteposen els interessos de la Comunitat als del PP per a reclamar un finançament nou i la condonació justa del deute”.

El socialista considera que “s’ha obert en el Govern d’Espanya una finestra d’oportunitat per a donar solució a este llast que lamentablement ha marginat la nostra comunitat massa temps” i “fa la sensació que, a hores d’ara, l’executiu de Mazón va a remolc a l’hora de presentar una proposta”, ha criticat. Finalment, el portaveu adjunt assenyala que “esperem que eixa falta de proposta no siga per estar més pendent de les reaccions d’altres comunitats autònomes governades pel PP i que no tenen les nostres mateixes necessitats, ni pels seus socis d’ultradreta a la Comunitat Valenciana, que ja han dit que no ajudaran”.