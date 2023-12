La Generalitat ajorna el pagament del deute del lloguer a 575 famílies residents en habitatges públics

La Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, mitjançant l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), ha ajornat, des de l’inici de la legislatura, el pagament del deute del lloguer de 575 famílies residents en habitatges públics de la Generalitat mitjançant la signatura d’actes de reconeixement, segons ha anunciat el secretari autonòmic d’Habitatge, Sebastián Fernández.

Les actes de reconeixement són un recurs molt important per a garantir el dret a l’habitatge als qui es troben en situacions econòmiques veritablement compromeses. Amb este mètode de pròrroga de pagament, l’inquilí signa un document mitjançant el qual reconeix voluntàriament i expressament deure a la Conselleria una quantitat determinada de diners. En este document les parts acorden l’establiment d’un pagament ajornat del deute contret i determinen la forma i el temps d’abonament.

El secretari autonòmic d’Habitatge ha explicat que, amb esta mesura, es pretén “facilitar el pagament dels arrendaments a les famílies que es troben en risc d’exclusió social”. Així, ha afegit que, mitjançant la signatura d’estes actes, “poden abonar una quantitat que és assumible per als seus ingressos familiars, sense haver de renunciar a les seues necessitats bàsiques vitals”.

Abans de la signatura, els tècnics de l’EVha estudien la situació concreta de la unitat de convivència, al costat dels servicis socials municipals, que verifiquen la situació de vulnerabilitat, per a determinar els terminis i les quantitats que han de retornar.

Del total de famílies que s’han acollit al reconeixement de deute, 291 pertanyen a la província de València, 237 a la d’Alacant i 47 a la província de Castelló.

La signatura d’estes actes ha suposat un ajornament d’un total de 2.183.201 euros, dels quals 969.280 euros pertanyen a la província de València, 947.007 euros a la d’Alacant, i 266.914 euros a la de Castelló.

Per a donar a conéixer estes mesures, la Conselleria, per mitjà de l’EVha, organitza campanyes informatives dirigides als residents dels habitatges públics que inclouen reunions en les quals s’expliquen les mesures implantades pel Consell per a flexibilitzar el pagament de les rendes de les persones amb menys recursos. En estes campanyes, és fonamental la col·laboració dels servicis socials municipals.

Les actes de reconeixement de deute permeten ajornar en cinc anys o 60 mensualitats el pagament de les quotes pendents a raó d’un mínim de 30 euros al mes, més la mensualitat de la renda corresponent. En casos excepcionals, en els quals no puguen assumir tal quantitat, la Conselleria ajusta el pagament per a adequar-lo a les seues condicions econòmiques.