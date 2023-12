La inflació es reduïx una dècima al desembre per la moderació dels aliments i la llum

La inflació es va situar en el 3,1 % el mes de desembre, una dècima per davall de la taxa anotada al novembre, segons la dada de l’índex de preus de consum (IPC) avançat que ha publicat este divendres l’Institut Nacional d’Estadística. La dada facilitada per l’INE, que no serà definitiva fins entrat el mes de gener i que suposa una nova moderació del nivell general de preus, atribuïx esta estabilització de l’indicador al fet que els aliments i les begudes no alcohòliques han moderat els seus preus, enfront de la pujada que van registrar el mes de desembre de l’any anterior.

També hi influïx l’electricitat, els preus de la qual augmenten menys que el desembre de 2022. Amb este indicador, la inflació tanca este 2023 amb una pujada acumulada del 3,5 %, cinc punts menys que l’any passat, gràcies, sobretot, a l’abaratiment de l’energia. La taxa de variació anual estimada de la inflació subjacent (l’índex general sense aliments no elaborats ni productes energètics) disminuïx set dècimes, fins al 3,8 %, la més baixa des del mes de març passat. Els preus de consum registren al desembre una taxa del 0,0 % respecte al mes de novembre, segons l’indicador avançat de l’IPC. La baixada dels preus dels cereals, que han caigut gràcies a l’entrada de gra de l’est d’Europa, ha contribuït a la moderació dels preus de la cistella de la compra este desembre. En sentit contrari, assenyala l’INE, destaquen els carburants, els preus dels quals disminuïxen, però amb menys intensitat que l’any anterior. Malgrat la rebaixa de l’IPC interanual, encara queda camí per recórrer per a aconseguir l’objectiu del 2 % fixat pel Banc Central Europeu.