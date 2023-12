La Junta Rectora aborda la falta d’aigua, la xarxa antiabocaments i els plans de gestió

La falta d’aigua, el sistema antiabocaments i els plans bàsics de gestió sense actualitzar des de fa diverses legislatures són els punts prioritaris que la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera afrontarà en la seua pròxima reunió. S’ha fixat per al dia 11 de gener, com va fer públic ahir la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.

Segons Conselleria, es preveu avançar en la tramitació del nou pla rector d’usos i gestió (PRUG) i la modificació del Pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’enclavament, així com en l’adequació de les normes de la Xarxa Natura 2000, instruments fonamentals per a la preservació d’un dels espais protegits de la Comunitat Valenciana amb més pressió per l’activitat agrícola i urbanística.

La reunió, segons el departament que dirigix Salomé Pradas, també servirà per a constituir la Comissió de l’Aigua, “encarregada de vetlar per la qualitat i la quantitat de les aportacions que rep la llacuna”. El balanç de la campanya de retirada de la palla de l’arròs, l’estat ecològic i les obres del nou col·lector oest figuren també en l’ordre del dia, així com les obres dels depòsits de tempesta al costat de la pista de Silla per a frenar l’arribada d’aigua contaminada.

Pradas destacava que el seu estat de conservació és “una prioritat absoluta per al nou Consell i el president Mazón”. I recalcava que treballen perquè el nou PRUG i la modificació del PORN siguen “una realitat com més prompte millor”, de manera que es compte “amb una eina eficaç per a harmonitzar les activitats en l’interior del parc amb la imprescindible protecció d’un dels nostres principals tresors naturals”.