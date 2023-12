Justícia respon a l’escepticisme de Sagunt amb la nova seu

La consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, a penes ha tardat 24 hores per a donar resposta a l’“escepticisme” que ha mostrat l’Ajuntament de Sagunt, tal com va avançar Levante-EMV, per la inversió de quasi 850.000 euros en la rehabilitació d’un local per a instal·lar-hi provisionalment un jutjat, mentre seguix sense notícies de la nova seu. En una nota, ha destacat que l’habilitació d’este baix entre els carrers Roma i Numància és una demostració que “continuem treballant perquè la ciutadania tinga un accés a la justícia com es mereix, àgil i de qualitat, abans que estiga finalitzat el nou Palau de Justícia” de Sagunt.

Núñez afig que “malgrat tindre prevista una inversió important—en la nova seu—, tardarà a entrar en funcionament”, ja que els plans marquen 2026 per a l’obertura d’estes instal·lacions. Així, la rehabilitació del local llogat al costat de l’actual seu judicial té la finalitat de “no deixar el municipi sense un servici adequat”. La consellera detalla que esta actuació dotarà el baix de tots els servicis necessaris per a l’Administració de justícia. I és que, amb una superfície superior als 500 metres quadrats, les obres preveuen la creació d’un vestíbul d’entrada amb dependències de seguretat i control i espais per a dos jutjats, cada un dels quals comptarà amb despatxos per al jutge i el lletrat de l’Administració de justícia, zona administrativa amb taulell d’atenció al públic, sala de consultes professionals i arxiu. Seté jutjat A més, hi haurà sales de vistes, multiús, d’espera de víctimes i d’acusats/detinguts, lavabos generals i de personal i sales d’instal·lacions. En qualsevol cas i segons confirmen des de la Conselleria, l’únic jutjat que entrarà en funcionament quan s’habilite este local serà el seté, que ara funciona en el carrer pròxim Conqueridor, ja que l’altre es deixarà en reserva a l’espera que es concedisca la constitució del huité tribunal o l’especialitzat en violència masclista. Elisa Núñez afig que “és una prioritat que tots els jutjats de la Comunitat Valenciana funcionen a ple rendiment” i insistix que, des de la Generalitat, “som conscients de la importància d’un nou Palau de Justícia per a Sagunt. Per este motiu, no s’ha parat cap projecte, malgrat l’escepticisme que mostra l’Ajuntament de Sagunt referent a això”. “Gran inversió” La consellera també vol reiterar la “gran inversió” que suposa esta seu judicial, ja que “l’anterior Govern —autonòmic— va redimensionar el projecte i va incrementar el pressupost en passar dels 13 milions d’euros fins a arribar als 24”. De fet, en la previsió de comptes aprovada per l’actual Consell per a 2024, esta xifra es dispara fins als quasi 29 milions d’euros, dels quals poc més de mig milió està reservat per a este pròxim exercici i ja per a 2025 es preveuen més de 12 milions. La titular de Justícia remarca que “des del meu departament, seguirem en coordinació permanent tant amb l’Ajuntament com amb la resta de les institucions perquè Sagunt albergue la millor seu judicial com a capital del Camp de Morvedre”.