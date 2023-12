L’Ajuntament de València tornarà a posar cadires de lloguer en la cavalcada de Reis

La cavalcada de Reis de València de 2024 tindrà cadires de lloguer al llarg del recorregut. Eixa és almenys la intenció de l’actual regidora de Festes, Mónica Gil, de Vox, que el passat 29 de novembre va presentar la moció impulsora per a la contractació del servici de lloguer de cadires per a poder donar este servici als assistents a la sempre multitudinària desfilada de Ses Majestats d’Orient. L’Ajuntament de València va traure a licitació, el passat 15 de desembre, l’autorització demanial per a la instal·lació de cadires per a la cavalcada de Reis Mags i la festivitat del Corpus Christi de 2024. El termini de presentació d’ofertes va acabar este dimecres 27 de desembre. El servici de contractació haurà de resoldre la licitació en tot just una setmana.

Les cadires de lloguer de la cavalcada de Reis són una concessió municipal que ix a concurs en els primers mesos de l’any amb vista a la cavalcada de l’any entrant. En 2023, com va ocórrer en els dos anteriors, es va prescindir del servici per les restriccions de la pandèmia del coronavirus. En les edicions anteriors a la pandèmia va haver-hi queixes per les molèsties, les cues i les esperes dels valencians que volien llogar cadires (a 3,50 euros per seient) per a gaudir de la cavalcada, un esdeveniment que dura diverses hores. Per a evitar les queixes, es va anunciar que s’exigiria en el nou contracte que l’empresa oferira la possibilitat de reservar cadires en línia, com fan ajuntaments com el d’Alacant, que ja este 2023 va recuperar el servici de cadires de lloguer. A València, l’anterior govern de Joan Ribó no va arribar a temps de licitar el servici. El nou govern de PP i Vox ha apurat els terminis per a fer-ho, i de moment, segons recullen les bases del contracte, el lloguer es farà de manera presencial. Les cadires se situaran al llarg de tot el recorregut, que serà l’habitual de tots els anys.

La Regidoria de Festes va presentar, el passat 29 de novembre, la moció impulsora per a la concessió d’ocupació de l’espai públic per a la cavalcada de Reis del 5 de gener de 2024 i la processó del Corpus Christi del 2 de juny del mateix any. Es permetrà al concessionari la instal·lació de 3.300 cadires (2.800 per a la cavalcada de Reis i 800 per a la processó del Corpus), amb possibilitat d’ampliar l’aforament un 25 % si hi haguera demanda. El preu de les cadires serà de 4 euros.

Ses Majestats d’Orient faran dijous que ve, 5 de gener, el mateix recorregut que en els anys anteriors al 2020. Les cadires de lloguer s’instal·laran en el recorregut habitual, és a dir, Navarro Reverter, passant pels carrers General Palanca, General Tovar, la Pau, la plaça de la Reina, el carrer Sant Vicent, la plaça de l’Ajuntament i, finalment, el carrer Marqués de Sotelo. Una vegada finalitzat el recorregut, Melcior, Gaspar i Baltasar pujaran al balcó de l’ajuntament de València a pronunciar el tradicional discurs. La cavalcada de Reis no comptarà enguany, per decisió del nou govern de PP i Vox, amb personatges que va introduir l’anterior govern progressista i que s’havien convertit en habituals, com la cartera Caterina o el senyor Carbó.