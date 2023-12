Lim perd excuses en el mercat

Dimarts que ve, 2 de gener, comença el mercat de fitxatges hivernal i ho fa amb més flexibilitat per a tots els equips de LaLiga respecte a les últimes finestres. I és que esta setmana s’ha confirmat que entren ja en vigor fins a tres modificacions perquè els clubs puguen reforçar les seues plantilles sense tants obstacles financers. En este sentit, estes reformes deixen en certa manera sense excuses a Meriton, que fa diverses temporades que s’excusa, entre altres coses, en les dures normes de LaLiga per a justificar que a penes s’han invertit diners en una plantilla que cada vegada està més afeblida i prop del descens, com quasi ocorre en el curs 22-23.

LaLiga, presidida per Javier Tebas, va imposar, en els últims exercicis, una política restrictiva en el capítol de fitxatges per a obligar els clubs espanyols a reflotar les seues economies. El pla de control, però, va ser tan exigent que va deixar tots els clubs inermes a l’hora de competir per la contractació dels millors futbolistes. Ara, Javier Tebas i els seus executius han acceptat rebaixar parcialment la seua pressió i una de les mesures va enfocada al percentatge de diners que els equips que gasten més del que ingressen podien gastar. Abans, únicament podien destinar a fitxatges 1 de cada 4 euros (el 25 per cent). L’any passat, la competició va obrir l’aixeta i el va pujar al 50 per cent, i, a partir del 2 de gener, els clubs espanyols podran reinvertir fins al 60 per cent dels ingressos per beneficis i traspassos a fitxatges, que poden arribar fins al 70 % si els ingressos generats per un traspàs procedixen de l’eixida d’un jugador considerat “franquícia” (un futbolista la fitxa del qual supose més d’un 5 per cent del límit salarial).

Una altra mesura és que els clubs que són SAD, entre els quals hi ha el València CF, podran utilitzar futures ampliacions de capital per a reduir les pèrdues generades durant la pandèmia de la covid, aconseguint d’esta manera un major marge salarial. A més, estes ampliacions es podran utilitzar repartides en dos anys, en comptes de quatre, a fi de tindre un impacte més immediat. En este aspecte, el club de Mestalla queda subjecte a Peter Lim i a si, en algun moment, decidira dur a terme una altra ampliació de capital. A més, els clubs amb uns comptes sanejats podran destinar íntegrament estos ingressos per ampliació de capital a fer fitxatges, mentre que els tinguen problemes econòmics estaran limitats al 70 per cent. En els comptes anuals publicats a mitjan novembre, el club va informar que estaven en “una situació de break even (situació d’equilibri econòmic) abans d’impostos, per primera vegada des de l’exercici 18-19”.

Finalment, l’estament que presidix Javier Tebas també permetrà que els clubs puguen reflectir l’impacte negatiu de les obres de millora en els seus estadis perquè no es vegen penalitzats doblement.