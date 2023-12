Sánchez tria Carlos Cuerpo com a nou ministre d’Economia

Primers canvis en el Govern en esta nova legislatura. Pedro Sánchez ha anunciat que Carlos Cuerpo serà el nou ministre d’Economia, Comerç i Empresa, en substitució de Nadia Calviño, que, des de l’1 de gener, prendrà possessió com a presidenta del Banc Europeu d’Inversions (BEI). El cap de l’executiu també ha apuntat que serà l’actual ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, qui ascendisca de la Vicepresidència Quarta a la Primera, en mans de Calviño fins al moment, i que el ministre de Transformació Digital, José Luis Escrivá, rebrà la cartera de Funció Pública.

Poc més d’un mes després que els 22 ministres que conformen el gabinet de Sánchez prometeren el seu càrrec davant del rei, el líder del PSOE s’ha vist obligat a enfrontar la seua primera crisi de govern. A principis de desembre, els ministres de Finances de la Unió Europea van donar el vistiplau a la candidatura de Calviño per a dirigir el BEI. Des de llavors, Sánchez ha estat buscant a qui la substituïsca.

El cap de l’executiu ha acabat triant Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980) per a esta labor. Segons ha dit en una compareixença este divendres, Cuerpo es caracteritza per la seua “solvència i honestedat” com a secretari general del Tresor i Finançament Internacional, un lloc que ostenta des d’agost de 2021. Anteriorment, Cuerpo va ser director general d’Anàlisi Macroeconòmica, dependent del departament dirigit per Calviño. A més, el nou ministre d’Economia també té coneixements de les institucions europees, ja que entre 2011 i 2014 va ser analista en la Direcció General d’Assumptes Econòmics i Financers de la Comissió Europea.

Ball de noms

L’altra responsabilitat que tenia Calviño, la Vicepresidència Primera, passarà a les mans de Montero. La ministra d’Hisenda va rebre al novembre l’encàrrec d’ocupar la Vicepresidència Quarta i ara, un mes i mig després, Sánchez la situa com la seua “número dos” en l’executiu de coalició, un lloc que ja ocupa en el PSOE com a vicesecretària general del partit.

Dona de la màxima confiança del president del Govern, Montero ha sigut una de les principals negociadores del Govern de Sánchez en els últims anys. Ha estat en tots els moments decisius de l’executiu, des de les converses en 2019 per a conformar una coalició amb Unides Podem fins a les negociacions anuals amb els morats per a donar forma als pressupostos generals de l’Estat. Valorada pel mateix Pablo Echenique com una bona negociadora, en els últims dies ha estat també confeccionant l’escut social que el Consell de Ministres va aprovar dimecres passat.

L’ascens de Montero a la Vicepresidència Primera implica una reducció de responsabilitats en altres àmbits. Sánchez ha anunciat que la cartera de Funció Pública passarà a les mans d’Escrivá, que serà ministre de Transformació Digital i Funció Pública.

El comiat

Calviño ja es va acomiadar este dijous de tots els seus companys en un missatge publicat en la xarxa social X, anteriorment Twitter: “Hem viscut moments històrics, superant les dificultats i treballant braç a braç en un ambient de confiança i afecte”. Estes paraules les ha acompanyades de diverses fotografies amb els ministres del PSOE, però en cap apareixen membres d’Unides Podem o de Sumar. Menció especial han rebut les dues vicepresidentes socialistes, Montero i Teresa Ribera.

En el seu discurs, Sánchez ha destacat que el nomenament de Calviño comporta una “rellevància enorme” per a Espanya i “reforça la presència i influència” del país a la Unió Europea; suposa un èxit feminista, ja que el BEI sempre ha estat presidit per homes; i, finalment, és la confirmació de la gestió realitzada per Calviño a Espanya durant uns anys molt durs i amb grans incerteses.

Les crítiques

Després de conéixer-se els canvis, fonts del PP han criticat la remodelació plantejada per Sánchez, perquè és una “oportunitat perduda” per a reduir el nombre de ministres. A més, consideren que l’ascens de Montero “és la demostració que Sánchez vol un govern de trinxera i més preocupat per anar al xoc amb el PP que per dignificar la gestió pública”.