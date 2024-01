La biblioteca de Rafelbunyol creix en visites i socis

La Biblioteca Municipal de Rafelbunyol ha tancat en 2023 amb un augment de les seues xifres més significatives respecte de l'any anterior. El concepte més rellevant ha sigut l'increment del nombre de visites, 19.907 usuaris i usuàries, un 44 % més que l'any passat, al qual cal afegir l'increment en un 58 % de les activitats. Les 124 activitats de promoció a la lectura han sigut dirigides a tots els públics incloent-hi formació, visites escolars, animacions lectores, tallers i altres formes d'oci. Una altra de les xifres significatives ha sigut l'increment del nombre de persones sòcies en 440, un 28 % més que l'exercici anterior.

"La Biblioteca ja s'ha convertit en un referent de proximitat i accessibilitat a la cultura per a la ciutadania de Rafelbunyol. Les xifres ens demostren que l'evolució cap a la integració en la Xarxa de Biblioteques era necessària i que havíem de prestar ja els servicis i activitats que necessita una població que està prop dels 10.000 habitants", assegura Fran López, alcalde de Rafelbunyol.

Compra de llibres

L'any 2023 ha sigut un exercici marcat per la plena integració en la Xarxa de Biblioteques Públiques Valencianes gràcies a la qual s'ha pogut incrementar el pressupost en un 40% gràcies a les subvencions obtingudes, que han permés comprar 1.255 llibres nous i també per la recepció d'un dels premis Maria Moliner d'animació a la lectura per a municipis de menys de 50.000 habitants que atorga el Ministeri de Cultura, dotat amb 2.722 euros.

"Amb les activitats i els servicis de la biblioteca refermem l'aposta per al que considerem el primer agent culturitzador, que facilita l'adquisició i la creació de coneixements. A més, és un espai que promou l'intercanvi d'informació i la creació de pensament crític i cívic" afig Alicia Piquer, regidora de Cultura.

Altres dades significatives del balanç anual són els 6.527 préstecs de llibres, un 22 % més que l'any passat; 752 préstecs d'ordinadors a la biblioteca, un increment del 118 %, i 5.281 consultes d'usuàries i usuaris resoltes, un augment del 22 %.